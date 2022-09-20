Серёга на «броневике»: яркая жизнь и нелепая смерть актера Пускепалиса Путь актера и гражданина Сергея Пускепалиса оборвался на 57-м году жизни в результате смертельного ДТП

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сергей Пускепалис

Знаменитый актер и художественный руководитель театра имени Федора Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе. ДТП произошло 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области, когда актер вместе водителем перегоняли «броневик» с необходимой для находящихся в ДНР жителей и солдат гуманитарной помощью в Москву. Актер вел тихую семейную жизнь, много снимался, ставил спектакли, развивал вверенный ему Первый русский театр в Ярославле и активно поддерживал спецоперацию России на Украине. Ему было всего 56 лет. История актера, режиссёра и гражданина Пускепалиса — в материале NEWS.ru.

Сергей Пускепалис попал в театр во многом благодаря случаю. Его родители были геологами и мечтали, чтобы сын стал летчиком. Сергей и сам не был против, но в школе увлекся театром. Тяга к творчеству привела его в Саратовское театральное училище на курс Юрия Киселева. Правда, Пускепалис шел туда не осознанно, а за компанию с друзьями. Но вступительные экзамены быстро показали, что парень оказался на своем месте. А Юрий Киселев убедил сомневающегося юношу в правильности выбора профессии.

Сразу после окончания училища новоиспеченного актера зачислили в местный театр, но он пошел в армию. Три года Пускепалис проходил срочную службу в Военно-морском флоте СССР в Североморске, а когда вернулся, на 10 лет осел в Саратовском театре юного зрителя. Но артисту хотелось больших проектов и значимых постановок. А такие перспективы может дать только большой город. Он рискнул всем, покинул родной театр и отправился в Москву. Там в 2001 году Сергей окончил режиссерский факультет ГИТИСа у легендарного Петра Фоменко.

После выпуска Пускепалис решил не цепляться за столичные подмостки, а проявить самостоятельность и уехать снова в провинцию. Через два года он стал главным режиссером Магнитогорского театра драмы имени Пушкина, продолжая ставить спектакли и в других российских городах: Челябинске, Самаре, Москве. По его собственному признанию, «в Москве переизбыток умных и талантливых людей и они в ожидании шанса губят свои молодые жизни».

Пускепалис не мог себе этого позволить. Он поставил спектакли «Козий остров» Бетти (2003), «Такси. Скорость. Две жены...» Рея Куни (2003), «Блин-2» Алексея Слаповского (2004), «Любовь к ближнему» Леонида Андреева (2006), «Исполнитель желаний» Андрея Курейчика (2006), «Сирена и Виктория» Александра Галина (2007), «Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше (2007), «Володя» Антона Чехова (2007).

В кино будущая звезда экрана тоже оказался случайно. Он приехал на съемки фильма «Коктебель», в котором снимался его сын Глеб Пускепалис (актер «Студии театрального искусства» Сергея Женовача). Там Сергей познакомился с режиссером фильма Алексеем Попогребским, который и пригласил Пускепалиса-старшего на главную роль в фильме «Простые вещи» (2006). На «Кинотавре» работа над картиной принесла ему приз за лучшую мужскую роль.

У меня кино началось даже не с фильма, а с человека, Алексея Попогребского. Я считаю его человеком-кораблем. «Простые вещи» стали для меня хорошей киношколой, а Попогребский — наставником в кино, хотя мне уже было около 40 лет. Он и Борис Хлебников — два моих ориентира в киномире, — говорил актер.

А главным ориентиром в театре оставался все же Фоменко. Пускепалис не раз говорил, что его мироощущение определило и личное мировоззрение артиста. Именно Фоменко, подобно Киселеву в саратовском училище, убедил Сергея в режиссерских способностях.

Петр Наумович добился того, что мои профессиональные недостатки, которых было невероятно много, превратились в достоинства. Учитель «убил» во мне бездаря. Ведь я думал, что занимаюсь не своей профессией и никакой я не режиссер. Фоменко научил меня доверять своей интуиции, — говорил Пускепалис.

Сомнения актера в собственном таланте каждый раз будто выводили его к новым вершинам, оттачивая мастерство работой в провинциальных театрах, с разными труппами, в серьезных проектах выдающихся режиссеров.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Павел Кашаев/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Павел Кашаев/Global Look Press Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022-го

В 2010 году за главную роль в фильме о полярниках «Как я провел этим летом» Пускепалис получил на Берлинском кинофестивале «Серебряного медведя». Но настоящую популярность ему принесла роль капитана Грекова в военной ленте «Жизнь и судьба». Пускепалис часто играл военных. Люди ему верили, а собственный армейский опыт добавлял достоверности персонажам.

Для меня это очень большая утрата. Это был один из немногих светлых людей, профессионал, который сделал карьеру и состоялся абсолютно честно и открыто. Он уникален, — заявил NEWS.ru режиссер фильма Антон Мегердичев, в фильме которого «Сердце Пармы» Пускепалис сыграл одну из главных ролей.

Пускепалис никогда не искал славы, жил спокойной семейной жизнью в Железноводске со второй женой Еленой Петровой и не рвался в Москву. Это столица подкидывала ему новые кинопроекты и предложения по спектаклям.

В 2019 году скандал с присоединением Первого русского театра им. Ф. Волкова в Ярославле к Александринскому театру в Санкт-Петербурге вылился для Пускепалиса в новое предложение — занять пост художественного руководителя. Он согласился и стал жить уже на три города: Москва — Железноводск — Ярославль.

Знаю (язык пока не поворачивается писать «знала») Сергея Пускепалиса больше половины моей жизни. Чего только ни делали вместе. И спектакли на сцене в аудитории МГУ, и рок-оперу однажды придумали для Малого театра... а последние два с половиной года сколько всего... сколько планов в Ярославле, Актёрская биржа, гастроли в ЛНР, фестиваль в Железноводске, сколько съёмок впереди... должно было быть, — написала в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

Схожие чувства испытал и народный артист РФ Владислав Ветров.

Я просто убит этой новостью. Такого не должно было случиться. Не с ним. Серега такой молодой, такой талантливый. У нас были достаточно теплые дружеские отношения. Я просто отказываюсь в это верить. Уйти на таком творческом пике, когда ты в профессиональном расцвете, — это просто несправедливо. Он мог еще так много сделать в театре, в кино... Да и вне профессии Серега был замечательным человеком, — сказал актер в разговоре с NEWS.ru.

За 56 лет Сергей Пускепалис успел не только выстроить свою карьеру, но и помочь сотням людей в театре и за его пределами.

Благодаря Сергею Витауто о нашем театре заново заговорили. Он добивался реставрации здания, сделал фестиваль, активно участвовал в жизни труппы, со всеми беседовал. Это очень большая потеря для всех нас. Но в первую очередь — для его семьи, — рассказал нам актер Волковского театра Илья Коврижных.

Пускепалис активно участвовал и в общественной жизни страны. С 2015 года посещал ДНР, постоянно помогая с отправкой гуманитарных грузов. Был членом Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» и в феврале 2022-го поддержал СВО на Украине. По словам Захара Прилепина, «Сергей Пускепалис был самым любимым моим товарищем, самым добрым, самым щедрым, самым светлым».

Обожал его. Души в нём не чаял. Он был удивительный, небывалый. Влюбился в его дар после первой же его роли — «Как я провёл прошлым летом». А потом покупал диски со всеми фильмами, где он играл. Даже когда уже дисков никаких не стало — собирал коллекцию: «Простые вещи», «Жизнь и судьба», «Сибирь. Монамур», «Чёрное море», «Ледокол»... А потом мы стали дружить. Потом он приезжал на Донбасс и стал там совсем родным. Потом мы сотню раз выступали вместе, проводили фестивали, строили планы, гостили дома у него, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам актрисы Марии Шукшиной, Пускепалис «очень любил Родину, переживал сильно, любил людей. Отдавал свой гонорар на поддержку наших воинов. Когда не хватало денег на патриотическое кино (как у нас обычно бывает), я знаю, снимался бесплатно».

Так случилось, что и свой последний в жизни поступок он совершил на благо других, отправляя груженый «броневик» (списанную инкассаторскую машину) в Москву, чтобы потом его перегнали в Донбасс. Но судьба распорядилась иначе...