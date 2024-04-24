«Чебурашка», два брака, новые фильмы: как живет актер Сергей Лавыгин

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Лавыгин

Актер Сергей Лавыгин прославился благодаря сериалу «Кухня». В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Лавыгин

Сергей Лавыгин родился 27 июля 1980 года в Москве.

«Москва — мой родной город. Я вырос в Дорогомилово, сейчас живу недалеко от Поклонной горы. Любимых и дорогих сердцу мест в Москве очень много. В Дорогомилово, на набережной Тараса Шевченко, было много такого, что случилось со мной впервые: катание на льдинах, лазанье по крышам, первое свидание, первая драка из-за девчонки, первая бутылка вина», — вспоминал он.

В 2001 году он окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина.

В кино Лавыгин дебютировал в 2003 году в картине Next 3. Также артист снимался в лентах «След», «Лапушки», «Любовь и прочие глупости», «Жить будете!», «Кухня», «Горько!», «Кухня в Париже», «Мамочки», «Самый лучший день», «Отель Элеон», «Кухня. Последняя битва», «Гранд», «Звоните ДиКаприо!», «Лед-2», «Чебурашка», «Капельник» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Лавыгина

Сергей Лавыгин встречался с коллегой по сериалу «Кухня» Анной Бегуновой. В 2016 году у пары родился сын Федор.

«Многие из нас постоянно ждут и требуют чудес. Они же на самом деле у нас под носом, рядом, главное, уметь увидеть. И рождение — настоящее чудо мироздания», — говорил Лавыгин о рождении наследника.

В 2017 году артисты расстались.

«Мы и после расставания продолжаем сниматься вместе. Прошли с ней сложные этапы в жизни — принятие и прощение. Сейчас у нас прекрасные отношения. И никаких друг к другу нет вопросов и претензий. Я очень рад этому», — отмечал Лавыгин.

В 2020 году он женился на актрисе Марии Луговой.

«У нас в этот день не было торжества, Маня вечером играла спектакль. Праздновали мы первого февраля. Маленький дом отдыха. Свадьбу готовили полностью сами, нам никто не помогал, никто не организовывал. Пригласили всего 30 человек. Был, конечно, сын Федя и плясал вовсю. Он Марусю очень любит, но к ней по-другому сложно относиться», — делился Лавыгин.

В 2022 году у пары родилась дочь Марта.

«Со вторым ребенком заметно легче. Меньше страхов. Да и кое-какие навыки остались, например менять памперсы», — рассказывал актер.

Чем сейчас занимается Лавыгин

Сергей Лавыгин продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановке «С кем поведешься».

В 2024 году вышел фильм «Лед-3» с Лавыгиным. Также в скором времени можно будет увидеть картины «Дядя Леша», «Никогда не поздно!» и «Финист. Первый богатырь» с его участием.

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