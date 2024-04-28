Муцениеце, связь с МакSим, обман Фадеева: где сейчас актер Иван Чуйков

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Актеры Иван Чуйков и Агата Муцениеце

Иван Чуйков — актер и телеведущий. Как он живет сейчас, в каких отношениях артист с Агатой Муцениеце, почему их подозревают в романе?

Чем известен Чуйков

Иван Чуйков родился 5 октября 1989 года в подмосковном Якимово. Окончив школу, он переехал в Москву и поступил в Московский государственный университет культуры и искусств на факультет продюсирования.

Карьеру Чуйков начал с хитрости: он позвонил продюсеру Максиму Фадееву и представился сотрудником своего учебного заведения. Так артист пристроил на стажировку в продюсерский центр перспективного выпускника — самого себя.

Постепенно Чуйков дослужился до должности PR-менеджера певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы).

Спустя время он стал ведущим корпоративных и праздничных мероприятий. Позже получил приглашение на кастинг музыкального канала RU.TV. Также вел конкурсы «Новая волна» и «Хит».

В 2011-м Чуйков окончил Школу драмы Г. Сидакова. В кино он дебютировал в 2016 году в комедии «Пятница». Также актер снимался в картинах «Новогодний экспресс», «Большая игра», «Бихэппи», «Зеркало Шекспира», «Городская сказка», «Секреты семейной жизни», «Собеседование» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 12 работ.

«В знакомстве с чем-то новым нет цели взять и стать профессионалом, пробуешь не для того, чтобы заработать денег или повысить уровень мастерства. А для того, чтобы получить настроение, вайб, эмоцию новую», — говорил Чуйков.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Иван Чуйков

Что известно о личной жизни Чуйкова

В 2016 году Иван Чуйков снялся в клипе «Штампы» певицы МакSим, после чего в СМИ появились слухи о его романе с артисткой.

В 2024 году Чуйкова заподозрили в отношениях с актрисой Агатой Муцениеце. Она опубликовала видео с коллегой в соцсетях. В кадре артисты обнимались в гримерке и показывали на камеру сердечко.

Кроме того, слухи о романе Чуйков и Муцениеце подогрели в апреле, когда появились вдвоем под руку на открытии Московского международного кинофестиваля. Однако, по мнению таролога Евгении Русиновой, Муцениеце в лице Чуйкова видит новый этап в жизни, а он пока не думает об отношениях.

«Какие-то уроки люди проходят и не совсем до конца. Поэтому отшельник может означать новый этап. Сказать конкретно, что свадьба будет, по картам Отшельник, десятка мечей, Кольцо фортуны я не могу. На мой взгляд, у людей будет новый путь. И также про роман — серьезный ли он. Он про легкомыслие, и у этого есть конец», — объяснила она Пятому каналу.

Артисты слухи о романе пока не комментируют. При этом ранее Чуйков, отвечая на вопросы о личной жизни, говорил, что когда женится, то официально представит супругу.

Чем сейчас занимается Чуйков

Иван Чуйков продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в картинах «Быть» и «Красный-5».

«А я везде и всюду в отличном расположении духа, и если кто-то мне не рад, то это его проблемы. Мы не можем нравиться всем. Но я такой всегда не потому, что использую свой позитив как инструмент. Ну окей, даже когда ты уставший, ты не можешь быть грустным на мероприятии, которое подразумевает веселье. Самое главное другое — мне очень нравится то, что я делаю», — делился он.

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