Агата Муцениеце запуталась в платье на ММКФ и попала на видео

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Агата Муцениеце и Иван Чуйков

Российская актриса Агата Муцениеце посетила церемонию открытия Московского международного кинофестиваля в дизайнерском платье с летящим шлейфом. Как передает корреспондент NEWS.ru, красивый наряд доставил артистке некоторые неудобства и она запуталась в подоле во время фотосессии на красной ковровой дорожке.

На видео заметно, что Муцениеце сначала потребовалось время, чтобы «разложить» платье перед тем, как фотографироваться. В этот момент ей на помощь пришел ее спутник актер Иван Чуйков. Пара сначала вместе позировала перед папарацци, а после отправилась в Московский театр мюзикла непосредственно на церемонию. Однако по пути платье снова помешало Муцениеце: она наступала на длинный шлейф и даже несколько раз подпрыгнула. В итоге Чуйков подхватил в руки подол платья спутницы, приоткрыв ноги артистки в черных туфлях на каблуках.

Также стало известно, что актриса Ольга Кабо вывела на красную дорожку Международного московского кинофестиваля повзрослевшего сына. Для мероприятия 56-летняя артистка выбрала классическую белую блузку с галстуком и блестящую юбку серебряного цвета, наследник был одет в черный костюм. Актриса рассказала, что всегда ждет от фестиваля чуда и увлекательных фильмов, которые смогут «разбередить душу и ошеломить».