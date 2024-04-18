«Вылитый Филя!»: поклонники оценили свежее фото сына Стоцкой Поклонники заявили о сходстве сына Стоцкой с Киркоровым

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Стоцкая

41-летняя певица Анастасия Стоцкая в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала фото с детьми — 12-летним Александром и 6-летней Верой. Поклонники в комментариях предположили, что мальчик очень похож на певца Филиппа Киркорова, с которым у Стоцкой был роман.

Сын точно от Киркорова! Вылитый Филя! — написала в комментариях подписчица с ником Ангел.

Другие комментаторы написали слова восхищения в адрес красивых наследников певицы и их стильной одежды. Многие пожелали артистке терпения и сил в воспитании детей. Известно, что Стоцкая родила сына и дочь в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном, за которого вышла замуж в 2010 году. В 2019 году Стоцкая рассталась с супругом, однако долго не обнародовала эту информацию. Официальный развод случился только в 2023 году.

Ранее Киркоров назвал мистическим совпадением то, что сын Стоцкой похож на него и его наследника Мартина. Поп-король заявлял, что бывшая любовь артистов не могла пройти бесследно. Комментировала этот факт и сама Стоцкая. Она говорила, что ее бывший муж похож на Киркорова, поэтому похож и сын. Она также заявляла, что и сама похожа на Киркорова. По словам Стоцкой, иногда она подыгрывает разбушевавшейся фантазии поклонников и в шутку подтверждает в комментариях, что отец ее сына — Киркоров.