«Воздух», семейные драмы с Янковским и Снигирь: что смотреть на неделе

Фото: METRAFILMS

Кадр из фильма «Воздух»

На новой прокатной неделе в российских кинотеатрах покажут военную драму о подвиге советских летчиц «Воздух» и драмеди «Танцуй, селедка!» с Александрой Бортич. На платформах «Иви» и Premier выходят семейные фильмы «Золотое дно» и «Прелесть», а ТНТ покажет новую комедию «Повышая градус». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели на российских и зарубежных платформах.

«Воздух» Алексея Германа — младшего

Премьера: 18 января

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Елена Лядова, Сергей Безруков, Игорь Митюшкин, Антон Шагин, Олег Гринченко, Мария Мельникова.

Зачем смотреть: фильм Алексея Германа — младшего о подвиге молодых летчиц во время Великой Отечественной войны.

Картина погружает зрителя во время ожесточенных боев советских солдат с фашисткой армией. По сюжету в смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц. Все они — юные и совсем далекие от военного дела. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но день за днем в череде воздушных схваток они доказывают, что могут стрелять и летать не хуже мужчин.

Прототипами героев стали реальные женщины-летчицы. Одна из них — Лидия Литвяк, сбившая 12 фашистских самолетов и погибшая в неполные 22 года. Пилотирование и военные баталии в фильме снимали с применением специальных камер, закрепленных на полноразмерных макетах самолетов, LED-экрана высотой с четырехэтажный дом и искусственного интеллекта. По словам режиссера, использовались уникальные технологии, единственные в мире, с полным погружением в атмосферу боя.

По словам российских критиков, «Воздух» — это «тихое кино о подвиге», «о взрослении, принятии себя и подвиге без излишнего пафоса и надрыва».

«Танцуй, селедка!»

Премьера: 18 января

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Александра Бортич, Павел Майков, Анна Михалкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина.

Зачем смотреть: драмеди с модной атмосферой 90-х годов, в котором героиня Александры Бортич будет налаживать взаимоотношения с призраком умершего отца.

По сюжету сильная и независимая Жанна (Александра Бортич) вынуждена вернуться на малую родину. Она давно переехала в Москву, оставив позади родной городок и непутевого отца (Павел Майков), когда-то бросившего семью. Однако его неожиданная смерть возвращает девушку обратно, чтобы организовать похороны. Одна проблема — мертвый отец неожиданно «оживает». Правда, только в голове Жанны. Он продолжает называть дочь «селедкой», как и 20 лет назад, и хочет провести последний день вместе. Таким образом, отцу и Жанне выпадает неожиданный шанс наладить отношения, отправившись в безумную поездку по местам ее детства.

Лента основана на пьесе «Человек в закрытой комнате» Татьяны Загдай, получившей призы на фестивалях «Читка» и «Зимний». Как рассказала режиссер картины, ее зацепила тема отношений дочери с отцом.

«Золотое дно»

Премьера: 18 января

Где смотреть: «Иви»

В ролях: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин.

Зачем смотреть: российский ответ международному хиту, обладателю «Эмми» и «Золотого глобуса», сериалу «Наследники».

По сюжету после смерти Алексея Градова — владельца крупного строительного холдинга — его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший (Алексей Гуськов), основавший фамильный бизнес в 1990-е, но отошедший от дел. Он берет в союзники финансиста и стратега компании Надежду (Юлия Снигирь), которая была не только коллегой, но и любовницей его сына.

Помимо передела активов, жены, дети, внуки Градовы «перетирают» старые обиды и накопившиеся друг к другу претензии. У них есть деньги, власть, связи, статус, но им этого мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

«Прелесть»

Премьера: 18 января

Где смотреть: Premier

В главных ролях: Олег Меньшиков, Филипп Янковский, Федор Федотов, Елизавета Кононова, Максим Коновалов, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Олег Васильков, Анатолий Горячев, Екатерина Стулова.

Зачем смотреть: драма о зависимости слабых людей от богатства и драгоценных металлов.

В центре сюжета 25-летний автоугонщик Цыган (Федор Федотов). Он живет в провинциальном городе, где находится завод по переработке драгоценных металлов. 20 лет назад на предприятии погиб его отец, якобы замешанный в хищении золотых слитков. Следствие ничего не решило, поэтому Цыган жаждет найти убийцу и отомстить за отца, которого он толком и не помнит. Когда в городе объявляется бывший директор завода и негласный хозяин города Леонид Максимович (Олег Меньшиков), герои объединяют свои усилия, чтобы докопаться до правды и совершить правосудие. Параллельно с основным сюжетом будет развиваться и любовная история — знакомство Цыгана с Ариной (Елизавета Кононова), их встреча поставит девушку перед очень сложным выбором.

Как подчеркивают создатели сериала, основной его смысл отразился в названии — «Прелесть», — которое происходит от православного понятия духовной прелести. Неслучайно во всех имиджевых материалах драмы название пишется через старославянский знак ять — «Прѣлесть».

«Повышая градус»

Премьера: 22 января

Где смотреть: ТНТ

В ролях: Ольга Тумайкина, Анна Уколова, Катерина Ковальчук, Вячеслав Чепурченко, Павел Ворожцов, Кирилл Каганович.

Зачем смотреть: комедия о бывших работницах ликеро-водочного завода, которые решают создать свой алкогольный бизнес.

По сюжету прежнего директора завода (Павел Ворожцов) отправляют под домашний арест. На его место ставят молодого Владимира, у которого есть диплом международного университета. Новый руководитель решает избавиться от старого порядка и установить свои правила, поэтому увольняет старую секретаршу Дину (Ольга Тумайкина), своенравную техника — наладчика конвейера Иру (Анна Уколова) и очень требовательную к нормативам технолога Татьяну (Катерина Ковальчук).

В отчаянии от невозможности найти иную работу в маленьком городе женщины приходят к идее открыть собственный завод. Подруги начинают заниматься самогоноварением. Им нужно с нуля налаживать сбыт, преодолевать моральные конфликты, например не продавать алкоголь детям. Мир алкогольного бизнеса оказывается жестоким, но вместе с тем и полным приключений. Так у подруг начинается совсем другая жизнь.

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