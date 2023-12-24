Киев, разговор с Зеленским, театр: как сейчас живет актер Алексей Гуськов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Гуськов

Заслуженный артист России Алексей Гуськов сыграл более 100 ролей в советском и российском кино. Наиболее известными его работами стали «Граница. Таежный роман» и «Турецкий гамбит». Что известно о карьере и жизни актера, как относится к Украине?

Чем сейчас занимается Алексей Гуськов

Алексей Гуськов с 2013 года служит в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. В 65 лет он продолжает участвовать в постановках культурного учреждения. Его можно увидеть на сцене в спектаклях «Фальшивая нога», «Евгений Онегин» и «Амадей».

Также Гуськов снимается в кино. В текущем году с ним вышел фильм «Мастер и Маргарита», а также сериалы «Золотое дно», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «Балканский ветер» и «Актрисы».

Алексей Гуськов живет в Москве со второй супругой актрисой Лидией Вележевой. Они вырастили двоих сыновей Владимира и Дмитрия. Также у актера есть дочь Наталья от первого брака. Спустя более чем 30 лет союза жена артиста уверяет, что они по-прежнему любят друг друга.

«У нас с мужем прошла серебряная свадьба, скоро подойдем к золотой. Нас пытались развести, приписывали нам романы, но все это вранье!» — сказала она в программе «Судьба человека».

Что Владимир Зеленский обещал Алексею Гуськову

Алексей Гуськов родился в польском городе Бжег в семье советского военного летчика, в возрасте шести лет он с семьей переехал в Киев, где провел свою юность. С Украиной артиста долгие годы связывали друзья и работа, однако он не поддерживает нынешнее правительство страны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Гуськов

Алексею Гуськову с 2014 года запрещен въезд на Украину, из-за чего он не мог навестить могилу отца. В интервью YouTube-каналу «Антонимы» актер рассказал, что, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, между ними состоялся личный разговор, в котором артист попросил убрать сайт «Миротворец», содержащий информацию о российских знаменитостях, которые якобы представляют угрозу нацбезопасности страны.

«Я сказал: „Володя, это мрак, это средневековье. Ты этого не понимаешь?“ Он говорит: „Да, я уберу этот сайт“», — вспомнил актер.

Через месяц после их разговора сайт действительно был удален, однако спустя еще месяц он возобновил свою работу.

«Бывших киевлян не бывает. Да, я люблю этот город, к сожалению, не могу туда сейчас поехать. Мама очень хотела поехать на могилу отца... Уроды, уроды», — заявил актер.

Что Алексей Гуськов говорил про Крым

Гуськов в 2014 году подписал открытое письмо в поддержку воссоединения Крыма с Россией. Актер считает, что полуостров во времена Украины приходил в запустение.

«Я видел, как при Украине этот полуостров, это райское место просто превращалось в совершенную помойку», — сказал он.

Артист также отметил, что поддержал воссоединение Крыма с Россией, потому что «там живут русские люди». Вдобавок он заметил, что РФ вкладывает в развитие региона колоссальные средства.

Что сказал Алексей Гуськов про спецоперацию

Алексей Гуськов считает, что обстановка на Украине в последние 10 лет вела к спецоперации. Он верит в победу России.

В апреле 2022 года актер навестил раненых российских военных в госпитале имени Вишневского и поблагодарил их за службу.

«Мы вас ждем с победой. Мы переживаем за вас, и мы верим в то, что вы действительно наш щит. И как, в общем, в знаменитом фильме „Офицеры“ было сказано много лет назад, что есть такая профессия — Родину защищать. Вот вы это делаете. Мы этим гордимся. Низко вам кланяемся!» — сказал он во время церемонии награждения отличившихся в ходе СВО бойцов.

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