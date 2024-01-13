Московский Губернский театр (МГТ) в честь 10-летнего юбилея провел мастер-класс и экскурсии для зрителей, артисты и сотрудники театра получили награды. Художественный руководитель Сергей Безруков представил перформанс «Новая жизнь. Пролог». МГТ был создан в январе 2014 года.

Поклонники театра имели возможность попасть за кулисы, в гримерки, для них провели мастер-классы по вокалу, хореографии, актерскому мастерству. Посетителям рассказали о разных театральных профессиях. Осмотр здания проходил под звуки живой классической музыки. Также прошла церемония награждения актеров и сотрудников в честь юбилея.

Среди почетных гостей были ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист РФ Сергей Филин, кинорежиссер Алексей Учитель, заслуженный артист России Александр Олешко.

За минувшие 10 сезонов в МГТ поставили более 50 новых спектаклей. Театр провел масштабные мероприятия, в том числе Большой детский фестиваль, объехал с гастролями более полусотни городов в России и за рубежом. Руководство учреждения также заботится, чтобы люди с ограниченными возможностями могли посещать постановки.

Кадры с празднования 10-летия Губернского театра — в фотогалерее NEWS.ru.

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог»

Актер в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Сцена из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сцена из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актриса Анна Снаткина в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анна Снаткина в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актриса Карина Андоленко в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Карина Андоленко в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актер в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Актер Иван Кокорин во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Иван Кокорин во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Актриса Карина Андоленко во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Карина Андоленко во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Сергей Безруков во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Безруков во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Александр Олешко во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Олешко во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Сергей Филин во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Филин во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Александр Стриженов и Галина Бокашевская во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Стриженов и Галина Бокашевская во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Галина Бокашевская во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Галина Бокашевская во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Алексей Учитель во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Учитель во время пресс-подхода в рамках празднования 10-летия Московского Губернского театра

Сергей Безруков и председатель комитета Государственной думы РФ по просвещению Ольга Казакова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Безруков и председатель комитета Государственной думы РФ по просвещению Ольга Казакова

Сергей Безруков во время празднования 10-летия Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Безруков во время празднования 10-летия Московского Губернского театра

Сергей Безруков во время празднования 10-летия Московского Губернского театра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Безруков во время празднования 10-летия Московского Губернского театра