Безруков представил перформанс: фото с 10-летия Губернского театра Безруков представил перформанс в постановке к 10-летию Губернского театра

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Актеры в сцене из спектакля-перформанса «Новая жизнь. Пролог», посвященного 10-летию Московского Губернского театра

Московский Губернский театр (МГТ) в честь 10-летнего юбилея провел мастер-класс и экскурсии для зрителей, артисты и сотрудники театра получили награды. Художественный руководитель Сергей Безруков представил перформанс «Новая жизнь. Пролог». МГТ был создан в январе 2014 года.

Поклонники театра имели возможность попасть за кулисы, в гримерки, для них провели мастер-классы по вокалу, хореографии, актерскому мастерству. Посетителям рассказали о разных театральных профессиях. Осмотр здания проходил под звуки живой классической музыки. Также прошла церемония награждения актеров и сотрудников в честь юбилея.

Среди почетных гостей были ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист РФ Сергей Филин, кинорежиссер Алексей Учитель, заслуженный артист России Александр Олешко.

За минувшие 10 сезонов в МГТ поставили более 50 новых спектаклей. Театр провел масштабные мероприятия, в том числе Большой детский фестиваль, объехал с гастролями более полусотни городов в России и за рубежом. Руководство учреждения также заботится, чтобы люди с ограниченными возможностями могли посещать постановки.

Кадры с празднования 10-летия Губернского театра — в фотогалерее NEWS.ru.