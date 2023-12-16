Сериал «Прелесть»: о чем, где смотреть, кого сыграют Янковский и Меньшиков В Сети появился трейлер криминальной драмы «Прелесть», которая выйдет 18 января

Фото: premier.one

В Сети появился трейлер сериала «Прелесть». О чем эта картина, кого в ней сыграют Филипп Янковский и Олег Меньшиков, где можно будет посмотреть премьеру?

О чем сериал «Прелесть»

Сериал будет рассказывать историю о борьбе за власть и золото. Главный герой — 25-летний автоугонщик по кличке Цыган. Молодой человек живет в провинциальном городе, градообразующим предприятием которого является завод по переработке драгоценных металлов. 20 лет назад на территории этого учреждения при загадочных обстоятельства погиб отец Цыгана, который, по неподтвержденной информации, был причастен к хищению золотых слитков. Согласно сюжету, милиция спустила расследование дела на тормозах, поэтому, повзрослев, мужчина решает сам отыскать виновника и отомстить за родителя.

Внезапно в город приезжает бывший директор завода и негласный хозяин города. Он договаривается с Цыганом объединить усилия против действующего руководителя предприятия. В какой-то момент молодой человек оказывается в центре интриг и разборок двух криминальных авторитетов — Леонида Максимовича и Осинского. Оба представителя криминальной сферы верят, что они познали истину и справедливость, получили право вершить судьбы людей и наставлять на путь правды оступившихся, однако правда у каждого из них своя.

Для тех, кому важны любовные перипетии, небольшой спойлер — Цыган познакомится с девушкой Ариной, дочерью Осинского. Молодые люди начнут встречаться, однако позже им предстоит сделать сложный выбор.

Фото: premier.one

Кто сыграл в сериале «Прелесть»

Режиссером картины стал Динар Гарипов, дебютировавший в 2020 году с детективом «Территория». Автор сценария «Прелести» — Георгий Меньшиков, продюсеры — Антон Щукин, Антон Зайцев, Артем Логинов и другие.

Народный артист Российской Федерации Олег Меньшиков сыграет бывшего руководителя злополучного завода, а Филипп Янковский — криминального авторитета Осину. Федор Федотов примерил на себя образ главного героя картины Цыгана. Также в сериале приняли участие Максим Коновалов, Елизавета Кононова, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Олег Васильков, Анатолий Горячев, Константин Мурзенко и другие.

«Роль Лешки Цыгана для меня просто подарок. Этот парень — автоугонщик, закрытый, тихий, молчаливый, суровый, всегда в черном. Для меня это совершенно неожиданная роль. Я не ожидал, что в моей жизни случится такое утверждение, и вся работа над этой ролью стала для меня очень важным актерским опытом», — признался Федотов.

Когда выйдет сериал «Прелесть» и где его смотреть

Картина выйдет в следующем году — 18 января. Ее можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER. Кроме того, сериал будет бесплатно доступен клиентам оператора «Триколор» в составе подписки «Единый Ultra». Рейтинг ожидания, согласно данным портала «Кинопоиск», составляет 98%.

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