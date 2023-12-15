Новый «Бандитский Петербург»: какой сюжет, будут ли Домогаров и Певцов Сценарист Шушарин рассказал о возвращении сериала «Бандитский Петербург»

Фото: Евгений Волчков/ТАСС

Дмитрий Певцов

Журналист и сценарист Игорь Шушарин рассказал о работе над новым сезоном сериала «Бандитский Петербург». Что известно о проекте, какой будет сюжет, вернутся Александр Домогаров и Дмитрий Певцов, и кого из героев «Бандитского Петербурга» уже не удастся увидеть на экране?

Что известно о новом сериале «Бандитский Петербург»

По словам Шушарина, работа над продолжением сериала началась после смерти создателя «Бандитского Петербурга» Андрея Константинова. Известный российский журналист и сценарист скончался в Санкт-Петербурге 13 декабря. Проект называется «Бандитский Петербург. 20 лет спустя».

«Много лет назад Андрей дал себе зарок не возвращаться больше к этой киносаге. Хотя предложения поступали регулярно. И вот, несколько месяцев назад нашелся очень убедительный московский продюсер. И мы с Андреем согласились — сначала подумать, а подумав — написать пилотную, первую серию», — рассказал журналист.

Сценарист сообщил, что сообщение о смерти Константинова застало его во время работы, но он вернулся к сценарию пилотной серии.

«По состоянию на сегодня сделаны 21 эпизод (28 страниц текста). Время действия — лето 2013 года. Главные герои — журналист Обнорский и прокурор Поспелова <...> Мне нужно закончить серию. Я ему обещал сдать ее до Нового года. Как бы такой новогодний подарок нам обоим. Там осталось не так уж много работы. Ведь мы с ним уже давно все придумали», — написал Игорь Шушарин.

Андрей Константинов будет похоронен на Смоленском кладбище в Петербурге 16 декабря. Гражданская панихида будет проходить в здании Новой сцены Александринского театра.

Кто будет играть в новом сериале

Российский сериал «Бандитский Петербург» выходил с 2000 по 2007 годы. По сценарию Андрея Константинова были сняты шесть первых фильмов (две части в 2000-м, одна в 2001-м и три части в 2003 годах). Сценарии следующих частей писали другие авторы, только «Фильм 7: Передел» был основан на идеях Константинова. Сериал показывали телеканалы в России, Белоруссии и на Украине.

В «Бандитском Петербурге» снимались десятки известных российских актеров, в том числе такие звезды, как Армен Джигарханян, Сергей Пореченков, Алексей Серебряков.

Александр Домогаров снялся в одной из главных ролей журналиста Андрея Обнорского (прототипом которого стал сам Константинов). По словам Шушарина, Обнорский должен появиться в сериале «Бандитский Петербург. 20 лет спустя», однако пригласят ли на эту роль Домогарова — неизвестно. Актер продолжает сниматься в России, однако ведет закрытый образ жизни, и сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем.

Также должна появиться следователь прокуратуры Лидия Поспелова, которую в «Бандитском Петербурге — 1» сыграла Евгения Крюкова. 52-летняя актриса остается в России, но в кино, по собственным словам, снимается все реже, поскольку в кинематографе «наступила творческая деградация».

В «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат» играл депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

Неизвестно, кто еще из старых героев сериала должен появиться в «20 лет спустя», и смогут ли их сыграть прежние актеры.

Кого из «Бандитского Петербурга» уже нет в живых

За более чем 20 лет, прошедших с выхода первого сезона «Бандитского Петербурга», не стало многих из актеров, которые запомнились зрителю.

Так, в июле 2023 года умер актер Виктор Мелихов, сыгравший в шестой части сериала («Журналист»). Годом ранее утонул на Лемболовском озере марокканец Эль Уалиди Жамаль, игравший в четвертой части («Арестант»). В октябре 2023 умер Евгений Артемьев, сыгравший прокурора в девятой части сериала.

В 2021 году скончался Виктор Терехов, игравший в восьмой части. Ранее на 76-м году жизни умер Игорь Шибанов. В 2018 году умерли сразу трое актеров, сыгравших в сериале — Юрий Ароян, Тоомас Креэн и Леонид Неведомский. До того скончался Сергей Кудрявцев, сыгравший не только в «Бандитском Петербурге», но и целом ряде других российских криминальных сериалов.

В 2006 году, еще до завершения киносаги, скончался от острой сердечной недостаточности Андрей Краско, который запомнился ролью Жоры-Пианиста в первом сезоне «Бандитского Петербурга».

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