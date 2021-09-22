Филипп Янковский встал на колени перед Натальей Солженицыной

Актёр Филипп Янковский встал на колени перед вдовой писателя Александра Солженицына. Как сообщает Sobesednik.ru, это произошло в кинотеатре «Художественный», где прошла премьера фильма «Иван Денисович» с его участием.

Как сообщает издание, перед показом актёр позировал фотографам, после чего ушёл в ресторан кинотеатра. Вернувшись оттуда уже после сеанса, он подошёл к Наталье Солженицыной и неожиданно упал перед ней на колени.

Судя по видео, на котором была запечатлена эта сцена, Янковский о чём-то говорил со вдовой, затем он обнял женщину.

Фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович», где Янковский играет главную роль, был снят по мотивам одноимённого рассказа Солженицына.

Ранее сообщалось, что 14% россиян считают книгу «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына одной из самых переоценённых в истории литературы. По данным сервиса MyBook, список переоценённых книг возглавила «Лолита» Владимира Набокова. Среди отечественной классики книгу назвали 33% респондентов, однако критиками труд Набокова признаётся одним из самых выдающихся в XX веке. Далее идут «Война и мир» Льва Толстого (21,9%). Замыкают пятёрку «Анна Каренина» Толстого (11%) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (10,4%).