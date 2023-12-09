Триллер «Сны Алисы»: при чем здесь «Сайлент Хилл» и «Твин Пикс» В Сети появился мистический сериал «Сны Алисы» об убийствах в закрытом городе

Фото: premier.one

Кадр из сериала «Сны Алисы»

В Сети появился мистический сериал «Сны Алисы» об убийствах в закрытом городе. О чем эта картина, что в ней от «Сайлент Хилла» и «Твин Пикса», как встретили в России?

О чем сериал «Сны Алисы»

В основе сюжета картины — история старшеклассницы Алисы (Алина Гвасалия), живущей в маленьком северном городке, рядом с которым расположен секретный военный объект. Несмотря на обычные больницу, школу, магазин, каждый, кто приезжает, чувствует — здесь происходит что-то неладное.

У главной героини непростые отношения с матерью и трудности в школе. Помимо обычных для подростка проблем, есть и нечто отличающее девушку от остальных — ей снятся страшные сны, которые оказываются вещими. Алиса мечтает сбежать из дома вместе со своей единственной подругой Викой (Василина Юсковец) и уехать в Санкт-Петербург.

В этот момент в городе появляется Костя (Денис Шведов), отец пропавшего четыре года назад ребенка, которого вдруг нашли в зимнем лесу. Алиса же начинает видеть сны с будущими жертвами.

Кто работал над сериалом «Сны Алисы»

По данным нескольких порталов, картина стала одной из самых ожидаемых в течение последних двух лет. Создатели начали работать над триллером в 2019 году. В начале 2021 года «Сны Алисы» представили на Берлинском фестивале как одно из самых интересных шоу Европы. Всего было отобрано 12 сериалов. В 2022 году первый эпизод показали на фестивале «Пилот» в Иваново, где Василина Юсковец, сыгравшая подругу главной героини, была признана лучшей актрисой.

Продюсерами сериала стали Евгений Никишов и Валерий Федорович, которые подарили зрителям «Эпидемию», «Кибердеревню», «1703» и «Перевал Дятлова». Срежиссировали «Сны Алисы» Андрей Джунковский и Илья Овсенев.

В сериале снялись Екатерина Вилкова, Денис Шведов, Алексей Розин, Александра Ребенок, Полина Ауг, Дарья Екамасова и другие.

Какие отзывы у сериала «Сны Алисы»

Картину сравнивают с американским драматическим телесериалом «Твин Пикс» и канадским психологическим фильмом ужасов «Сайлент Хилл», отмечая мистическую и жуткую атмосферу детективов.

«Замкнутая школьница по имени Алиса живет в замкнутом городке близ космодрома, что расположился где-то на полпути между Сайлент Хиллом и Твин Пиксом (это если навигатор вдруг повел через Русский Север)», — написал обозреватель Павел Воронков.

Фото: premier.one Кадр из сериала «Сны Алисы»

Сюжет с девушкой, видящей сны с мертвецами, напоминает сюжет романа Франка Тилье «Страх». В произведении рассказывается история молодой сотрудницы полиции Камиль, которая недавно оправилась после пересадки сердца, но после операции начала видеть во сне лицо испуганной девушки, зовущей на помощь.

Обозреватель «Коммерсанта» отметил, что ему картина напомнила нашумевший американский научно-фантастический сериал «Очень странные дела». В рецензии указывается, что создатели, возможно, ставили перед собой цель, с одной стороны, показать парадоксы подросткового сознания в контексте не просто взрослой, но скорее паранормальной жизни, с другой — освоить мифологию Русского и финно-угорского Севера.

Где смотреть «Сны Алисы»

Сейчас на портале Premier вышли первые два эпизода. В дальнейшем серии будут появляться раз в неделю — 14 декабря, 21 декабря, 28 декабря, 4 января, 11 января и 18 января. Всего в сериале будет восемь серий.

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