Умер актёр из сериала «Твин Пикс» Ленни фон Долен

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В США в возрасте 63 лет умер актёр Ленни фон Долен. Он снимался в сериале «Твин Пикс». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на менеджера актёра Стивена Вулфи.

Как сообщил менеджер, фон Долен умер в своём доме в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.

Фон Долен родился 22 декабря 1958 года в городе Огаст, штат Джорджия, позже жил в Техасе, где получил актёрское образование. Переехав в Нью-Йорк, начал играть в театре и кино. В 1981 году получил первую роль в сериале «Кент Стэйт», который позже получит премию «Эмми».

В 1983 году состоялся кинодебют актёра в фильме «Нежное милосердие», получившем две премии «Оскар».

В сериале «Твин Пикс» фон Долен сыграл роль друга Лоры Палмер Гарольда Смита.

Также актёр снимался в фильмах «Под балтиморскими часами», «Дженнифер 8», «Побег из Нормала», «Билли Гэлвин», «Один дома 3», «Будка у дороги» и других.

Ранее сообщалось о том, что в возрасте 65 лет скончалась певица Джули Круз, которая записала саундтрек к сериалу «Твин Пикс». О смерти артистки сообщил её муж Эдвард Гриннан. Известно, что в 2018 году у Круз была диагностирована волчанка.