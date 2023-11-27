Роботы, фермеры и Бурунов: о чем самая популярная комедия года в России Сериал «Кибердеревня» стала самой популярной комедией года на Кинопоиске

Фото: Студия «Плюс Студия»

Постер к сериалу «Кибердеревня»

Сериал «Кибердеревня» стал самой популярной комедией года на «Кинопоиске». О чем эта картина, кто в ней снялся?

Почему «Кибердеревня» стала комедией года

Онлайн-сервис подсчитал, что аудитория сериала «Кибердеревня» превысила 3 млн подписчиков, что сделало его самой популярной комедийной картиной года в РФ. Рейтинг многосерийного фильма составил 8,2 из 10.

Большинство отзывов на «Кибередеревню» положительные. Пользователи хвалили создателей за то, что те «заморочились» и создали оригинальный сценарий и героев. Также в Сети обсуждали диалоги персонажей, которые хочется разобрать на цитаты. Кроме того, одним из ключевых сценарных художественных средств в сериале является сатира.

«Это наконец-то что-то новое. Свежее и невиданное. Это задумка, сюжет, герои и техническая реализация, собранные воедино. Это обещает быть очень хорошим сериалом. И всё, что я могу сказать — это „Давайте, ребята, жгите“. И скрестить пальцы — чтобы не уронили планку», — написал один из комментаторов.

«Вдохновляясь советской классикой кино и разбавляя с фантастикой Голливуда, создатели сумели отсечь лишнее, оставив лучшее. Изредка прибегая к прямому цитированию, при этом сторонясь банальностей», — отметил другой.

В сериале много отсылок к таким культовым советским картинам как «Любовь и голуби» и «Калина красная», а футуристические образы взяты из фильмов «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Кин-дза-дза!» и других.

«Графика. Картинка. Работа оператора. Это новый уровень для российского кино! Некоторые иностранные киностудии не могут в нормальную графику (появление нового железного человека (чернокожей девочки) во втором фильме о черной пантере)», — отметили в комментариях.

Пользователи призывали показать сериал по ТВ, поскольку «Кибердеревню» показали исключительно на «Кинопоиске». Первые два эпизода выпустили 23 сентября, следующие серии выходили по субботам, а финал сезона состоялся 18 ноября.

О чем сериал «Кибердеревня»

Сюжет сериала переносит зрителей в 2100 год на Марс, где обустроился фермер-инженер Николай Кулибин. Герой комедии счастливо живет с семьей в собственноручно построенной Кибердеревне и ведет хозяйство вместе с роботами.

Внезапно на планету прилетает руководитель земной корпорации «Ижевск Дайнемикс» Константин Геннадьевич Барагозин. Он хочет построить на месте деревни Кулибина новый завод. Фермер решает отправиться на Землю. Поездка инженера к руководству «Ижевск Дайнемикс» превращается в увлекательное путешествие, которое полно опасностей.

«Николай путешествует по разным планетам и видит остатки цивилизации. Мне кажется очень правильным, что мы почти не снимали в Москве, а ездили по России: у нас были съемки на Камчатке, в Ярославской области, Рязани, Пятигорске, Кисловодске и не только», — рассказывал исполнитель главной роли.

Фото: Студия «Плюс Студия» Постер к сериалу «Кибердеревня»

Кто сыграл в сериале «Кибердеревня»

Главную роль в сериале, а именно фермера-инженера Кулибина играет Сергей Чихачёв. Его соратником стал Робогозин — робот-уборщик, которого сыграли сразу три актера — Сергей Авдеев, Игорь Богомяков и Дмитрий Кондратюк, а свой голос персонажу подарил Сергей Бурунов.

«В „Кибердеревне“ я впервые озвучил робота. До сериала, конечно, как-то озвучивал навигатор и тонометр, но тут совсем другое: персонаж должен был получиться живым, потому что у него, по сути, человеческое сознание. Поэтому до озвучания слушал диалоги, мы с режиссером разбирали, что происходит в сцене, и на основе этого подбирали какие-то решения, чтобы складывался диалог», — рассказывал Бурунов.

Главного отрицательного персонажа сыграл Григорий Скряпкин — он предстал в образе Барагозина. Также в съемках картины приняли участия Ольга Жевакина, Артём Семакин, Елена Махова, Борис Эстрин, Сергей Фролов, Валерия Репина, Мария Николаева, Ренат Мухамбаев, Маргарита Силаева, Влада Лукина, Руслан Ягудин, Екатерина Васильева и Зоя Мансурова.

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