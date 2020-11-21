Рогозин оценил ролик о российской кибердеревне на Марсе

https://static.news.ru/photo/7faefca8-2c09-11eb-947f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил ролик о российской деревне с роботами, обустроенной на Марсе.

По его словам, лозунги из видео «Мы расширяемся!» и «Сделаем Красную планету зелёной!» правильные.

На самом деле это старая шутка москвичей советской закваски, связанная с программой озеленения центра столицы: «Сделаем Красную Пресню зелёной!» Но в данном случае тезис экспансии России в космосе и создания благоприятной среды для обеспечения экспедиций человека на других планетах соответствует нашему пониманию целей и задач, — отметил он.

Рогозин назвал ролик талантливым и отражающим русский характер, а также сочетающим тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне.

Видео содержит большое количество отсылок к российской действительности. Например, QR-код, размещённый на корове, ведёт на страницу главы Роскосмоса в Twitter. Там можно заметить плакат с Рогозиным и надписью «Сделаем Красную Пресню зелёной!», а также прислонившегося к сараю робота, который напоминает робота-космонавта «Фёдора».

Как писал NEWS.ru, ранее Рогозин назвал отдушиной сочинение песен и поделился планами о продолжении творческой деятельности. Он признался, что писал стихи о своей стране, людях, войне в рабочих поездках.