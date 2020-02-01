Режиссёр Кристоф Ган заявил, что работает над новым фильмом по серии компьютерных игр в жанре хоррор Silent Hill.
Ган является автором первого фильма по знаменитой игровой серии, который вышел на экраны в 2006 году. В интервью французскому изданию Allocine режиссёр
Первый фильм основан на японском хорроре Project Zero (на Западе также известен как Fatal Frame). Второй — возвращение к теме Silent Hill. Ган признался, что «пришло время сделать новый фильм» по этой игровой вселенной.
Как сообщал NEWS.ru, компания Konami — издатель всех частей Silent Hill — обдумывает возможность выпуска новой игры по франшизе. Ранее инсайдер предположил, что компания работает сразу над двумя проектами в этой игровой вселенной.
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