https://static.news.ru/photo/8cb6e758-44e7-11ea-9fd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

Режиссёр Кристоф Ган заявил, что работает над новым фильмом по серии компьютерных игр в жанре хоррор Silent Hill.

Ган является автором первого фильма по знаменитой игровой серии, который вышел на экраны в 2006 году. В интервью французскому изданию Allocine режиссёр признался , что в настоящее время работает над двумя картинами с продюсером Виктором Хадидой, и обе являются экранизациями игр.

Первый фильм основан на японском хорроре Project Zero (на Западе также известен как Fatal Frame). Второй — возвращение к теме Silent Hill. Ган признался, что «пришло время сделать новый фильм» по этой игровой вселенной.

Как сообщал NEWS.ru, компания Konami — издатель всех частей Silent Hill — обдумывает возможность выпуска новой игры по франшизе. Ранее инсайдер предположил, что компания работает сразу над двумя проектами в этой игровой вселенной.