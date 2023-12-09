Запретят ли «Слово пацана»: Роскомнадзор дал официальный ответ «Новости дня»: сериал «Слово пацана» не запретят в России

Фото: Wink

В Роскомнадзоре ответили на призывы властей и общественников запретить к показу сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Каков вердикт надзорного органа, нашли ли там пропаганду насилия?

Запретят ли сериал «Слово пацана»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Наталья Орлова сообщила, что Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале «Слово пацана». Таким образом, ленту Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин) не запретят в России.

По словам Орловой, такую информацию от надзорного органа она получила в ответе на соответствующий запрос.

«Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что, многосерийный фильм „Слово пацана. Кровь на асфальте“ распространяется на платформах Wink и START со знаком информационной продукции „18+“ (запрещено для детей)», — цитирует Орлову Telegram-канал «Новости дня».

Она добавила, что Роскомнадзор также проанализировал вышедшие в эфир пять эпизодов «Слова пацана» и не зафиксировал каких-либо нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации.

Фото: Wink

Кто требовал запретить сериал «Слово пацана»

Запретить к показу картину «Слово пацана» требовал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. По мнению чиновника, в сериале романтизируется период в российской истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок. Глава региона считает, что власти не имеют права допустить повторения событий прошлого.

«Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. <...> Наш парламент, мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем», — заявил Минниханов в ходе республиканского совещания.

С аналогичной инициативой выступала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. В комментарии NEWS.ru она заявила, что сериал «Слово пацана» является пропагандой насилия и этому есть доказательства.

«Уже появились подтверждения того, что этот сериал является пропагандой для подростков и молодежи. Сейчас происходят инсценировки стычек между молодежными группировками во дворах, появились Telegram-каналы, носящие названия конкретных группировок, которые были в Казани в 90-е годы», — рассказала Волынец.

Омбудсмен добавила, что обратилась не только в Роскомнадзор, но и в прокуратуру и Госдуму с предложением проверить сериал «Слово пацана» на соответствие указу президента о формировании политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Волынец подчеркнула, что собирается добиваться запрета показа сериала в онлайн-кинотеатрах.

«Мы не допустили съемок сериала в Казани, не допустили проведения кастинга среди подростков, поэтому фильм сняли в Ярославле», — заявила она.

Что за сериал «Слово пацана»

События ленты происходят в конце 1980-х годов в Казани. В центре сюжета — жизнь советской молодежи, которая оказалась вовлечена в криминальные группировки того времени.

Сериал «Слово пацана» рассказывает о так называемом казанском феномене — существовавших в предперестроечные годы в Казани и других городах Татарстана бандах советских подростков. Молодые люди объединялись по принципу проживания в том или ином районе или дворе и устраивали массовые драки за территории, имели связь с криминальным миром. На уличном жаргоне это называлось «делить асфальт».

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