В Татарстане оценили воздействие «Слова пацана» на психику детей Омбудсмен Волынец: «Слово пацана» разрушительно действует на психику детей

Фото: WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Дети, несмотря на маркировку «18+», продолжают скачивать и смотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, которые приводит РИА Новости, криминальная драма разрушительно действует на их неокрепшую психику.

Есть большие подозрения, что кто-то режиссирует это извне, и дети просто выступают в качестве марионеток, — сказала она.

Волынец обратила внимание, что в некоторых городах России дети выходят на улицы и имитируют в игре настоящие криминальные сходки. Ранее она обращалась в Роскомнадзор с просьбой проверить соответствие проекта указу о духовных ценностях. По ее мнению, фильм распространяет криминальную идеологию среди молодежи.

Также Волынец в разговоре с NEWS.ru ранее рассказала, что появились доказательства того, что сериал «Слово пацана» является пропагандой насилия — во дворах происходят инсценировки драк подростков. Она добавила, что собирается добиваться запрета показа сериала в онлайн-кинотеатрах.

Тем временем российский актер Сергей Бурунов, сыгравший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», восхитился сценарием картины. Артист отметил, что подобных историй в его карьере было немного. По его мнению, в сценарии нет «ни малейшей фальши и картонности».