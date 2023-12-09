Стала известна реакция Роскомнадзора на «Слово пацана» Роскомнадзор не выявил нарушений закона в сериале «Слово пацана»

Роскомнадзор не выявил нарушений закона в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщила изданию «ФедералПресс» депутат Госдумы Наталья Орлова, которая направляла соответствующий запрос. По ее словам, сериал она еще не смотрела, однако теперь обязательно ознакомится с картиной.

По словам Орловой, в ответе ведомства говорится, что многосерийный фильм распространяется со знаком «18+», а анализ первых пяти серий показал, что нарушений действующего законодательства Российской Федерации в сериале нет.

Ранее продюсер Максим Фадеев рассказал, что ознакомился с нашумевшим сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте» и вспомнил о своей молодости. Он отметил, что когда-то сам был участником подобной уличной банды в Кургане и даже получил два ножевых ранения. По его словам, тогда ребята не считали себя бандами, а назывались просто «компанией».

Министерство культуры Украины в свою очередь потребовало прекратить распространять в Сети этот российский сериал. Ведомство прямо не упоминало киноленту, однако прикрепило постер, из которого следует, что речь идет о криминальной драме режиссера Жоры Крыжовникова.

Ранее сенатор Иван Евстифеев напомнил, что нашумевший в 2000-х сериал «Бригада» смотрела вся страна и никто не пошел по пути его героев. Таким образом он выступил в защиту «Слово пацана. Кровь на асфальте».