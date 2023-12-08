Одна страна захотела запретить «Слово пацана» Минкультуры Украины потребовало запретить в стране сериал «Слово пацана»

Фото: Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Министерство культуры Украины потребовало прекратить распространять в Сети российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ведомство прямо не упоминало киноленту, однако прикрепило постер, из которого следует, что речь идет о криминальной драме режиссера Жоры Крыжовникова. Министерство объяснило позицию тем, что сопротивление РФ оказывают не только ВСУ, но и каждый, кто предпочитает украинский контент.

В украинском интернет-пространстве, в частности среди подростков, распространяется сериал российского производства, который прямо распространяет насилие и эстетику. <...> Для информационной безопасности нашего государства важно прекратить распространение российского контента через пиратские и официальные платформы, — заявило ведомство.

Минкультуры также обратилось к украинским блогерам с призывом не продвигать в Сети российский контент. Отдельно ведомство попросило граждан «прекратить потреблять российский продукт». На официальных украинских платформах российский контент не транслируется.

Ранее львовский телеканал НТА посвятил сериалу «Слово пацана» целый сюжет. Как отметила в эфире журналистка, российский фильм набирает популярность в украинском информационном поле. Ведущая пояснила, что «Слово пацана» уже занял первое место в украинских Google-трендах, а в TikTok делятся впечатлениями от просмотра и интересуются, были ли подобные группировки в свое время на Украине. Журналистка указывала, что в комментариях украинцы «скорее поддержали сериал».