«Смотрят и военные»: насколько сериал «Слово пацана» популярен на Украине Песня «Пыяла» из «Слова пацана» стала самым популярным треком на Украине

Фото: WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал большой интерес у зрителей с Украины. Насколько он там популярен и что говорят об этом местные СМИ?

«Украинцы фанатеют от русского кино»

Проекту «Слово пацана» посвятил сюжет львовский телеканал НТА. Как отметила в эфире журналистка, российский фильм набирает популярность в украинском информационном поле.

«Украинцы фанатеют от русского кино. В украинском информационном пространстве все больше популярности набирает сериал „Слово пацана. Кровь на асфальте“», — говорит журналистка в посвященном сериалу сюжете львовского телеканала НТА.

Ведущая поясняет, что «Слово пацана» уже занял первое место в украинских Google-трендах, а в TikTok делятся впечатлениями от просмотра и интересуются, были ли подобные группировки в свое время на Украине. Журналистка указывает, что в комментариях украинцы «скорее поддержали сериал».

Украинское информационное агентство УНИАН опубликовало материал о сериале «Слово пацана». Авторы статьи призывают запретить в стране показ ленты, поскольку она становится популярной.

«Самое опасное то, что этот сериал становится популярным и на Украине», — пишет УНИАН.

Смотрят ли «Слово пацана» украинские военные

Один из комментаторов на ресурсе для просмотра сериала «Слово пацана» в украинском сегменте Сети сообщил, что он знает военнослужащего, который смотрит российский проект.

«У меня есть знакомый военный, он смотрит этот сериал. Он что, выходит, не патриот?» — спрашивает пользователь.

В эфире НТА возмутились этим фактом и напомнили, что сериал снят в России.

«Им все равно, что работу снимали в России», — сказала журналистка львовского телеканала.

«В украинских школах бьют тревогу»

Как пишет Telegram-канал «Время покажет», на популярность сериала «Слово пацана» обратили внимание в школах на Украине.

«Сериал „Слово пацана“ выходит в топ-просмотров на Украине, а в украинских школах уже бьют тревогу», — пишет ресурс.

Как уточняется, в образовательных учреждениях появились объявления, которые содержат фразы из российского сериала и «предупреждения» для родителей украинских школьников.

«Уважаемые родители! Обратите внимание, если ваш ребенок говорит эти фразы или слушает татарскую музыку! Это российская пропаганда!» — фото объявлений с таким текстом из украинских школ публикуют в Сети.

Фото: WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Насколько популярна на Украине песня «Пыяла» из «Слова пацана»

Композиция трип-хоп дуэта «АИГЕЛ» под названием «Пыяла», которая стала саундтреком к сериалу «Слово пацана», сейчас является одним из самых популярных треков на Украине.

Так, в настоящее время песня занимает первое место в рейтинге Apple Music. В топ-100 самых популярных песен сервиса на Украине «Пыяла» держит лидерство.

О чем сериал «Слово пацана»

Действие ленты разворачивается в конце 1980-х годов в Казани. Сериал показывает жизнь советских школьников, которые оказались вовлечены в молодежные криминальные группировки того времени.

«Слово пацана» основан на так называемом казанском феномене — существовавших в предперестроечные годы в Казани и других городах Татарстана бандах советских подростков. Молодые люди объединялись по принципу проживания в том или ином районе или дворе и устраивали массовые драки за территории, имели связь с криминальным миром. На уличном жаргоне это называлось «делить асфальт».

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