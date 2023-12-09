Максим Фадеев рассказал об участии в банде после просмотра «Слово пацана»

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Максим Фадеев

Продюсер Максим Фадеев рассказал, что ознакомился с нашумевшим сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте» и вспомнил о своей молодости. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он отметил, что когда-то сам был участником подобной уличной банды в Кургане и даже получил два ножевых ранения. Правда, отметил Фадеев, тогда ребята не считали себя бандами, а назывались просто «компанией».

Я вырос на улице, мы жили в коллекторах, дрались «стенка на стенку». Моя память о том времени — два ножевых ранения, — поделился продюсер.

Фадеев также высказался о призывах запретить «Слово пацана» к показу. По мнению продюсера, подобные киноленты не оказывают какого-либо влияния на умы подростков. Он отметил, что в его молодости ребята сбивались в банды не потому, что увидели по телевизору фильмы про бандитов. Детям больше нечем было себя занять, уточнил композитор.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что еще до запуска сериала «Слово пацана» с продюсерами обсуждалась недопустимость пропаганды криминальных субкультур.

По его словам, классическим примером такой пропаганды является сериал «Бригада», поскольку каждый, кто его смотрел, хотел быть похожим на героев. Они кажутся благородными, сильными, мужественными и добрыми людьми, уверен парламентарий. То, что они при этом бандиты, всегда отходило на второй план, отметил он.