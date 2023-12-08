Хинштейн объяснил, чем отличается сериал «Слово пацана» от «Бригады» Хинштейн: нет ощущения, что «Слово пацана» пропагандирует криминальную культуру

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Еще до запуска сериала «Слово пацана» с продюсерами обсуждалась недопустимость пропаганды криминальных субкультур, рассказал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, классическим примером такой пропаганды является сериал «Бригада».

У меня не складывается ощущения, что сериал «Слово пацана» пропагандирует криминальную культуру, — написал он.

Что касается культового сериала 2000-х «Бригада», то каждый, кто его смотрел, по мнению Хинштейна, хотел быть похожим на героев. Они кажутся благородными, сильными, мужественными и добрыми людьми, уверен парламентарий. То, что они при этом бандиты — это всегда отходило на второй план, отметил он.

Я не думаю, что люди, дети, в том числе подростки, которые посмотрят сериал «Слово пацана», захотят последовать судьбе героев — ведь она у них складывается далеко не самым лучшим образом, — считает Хинштейн.

Ранее сенатор Иван Евстифеев напомнил, что нашумевший сериал «Бригада» смотрела вся страна, и никто не пошел по пути его героев. Таким образом он выступил в защиту новой криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он добавил, что этот сериал, пусть и в художественной форме, показывает часть истории страны, какой бы она ни была.