«Бригаду» смотрела вся страна»: в Совфеде заступились за «Слово пацана» Сенатор Евстифеев заступился за сериал «Слово пацана»

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Нашумевший сериал 2000-х «Бригада» смотрела вся страна и никто не пошел по пути его героев, заявил на пленарном заседании Совфеда сенатор Иван Евстифеев. Таким образом он выступил в защиту новой криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте». Трансляция выступления велась на странице СФ во «ВКонтакте».

Сериал «Бригада», где романтизировали бандитизм, смотрели всей страной, но никто же не пошел по пути героев. <...> Создатели сериала «Слово пацана» напоминают тем, кто знал это время, и показывают его тем, кто не знал, как это все было. И наша задача — сделать так, чтобы это никогда не повторилось, — сказал Евстифеев.

Он также заметил, что дебаты вокруг кинематографа возникают не впервые. По его словам, это хорошо, поскольку российские режиссеры и сценаристы создают картины, побуждающие общество на размышления. Кроме того, добавил сенатор, «Слово пацана» пусть и в художественной форме показывает часть истории страны, какой бы она не была.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ с просьбой проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок». По мнению парламентария, они пропагандируют среди подростков опасный образ жизни «и уже есть первые жертвы».