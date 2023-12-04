Останина попросила проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок» сообщает РИА Новости. По мнению парламентария, фильмы пропагандируют среди подростков опасный образа жизни и уже есть первые жертвы.

В преддверии объявленного президентом Российской Федерации 2024 года — Годом семьи, данный факт вызывает возмущение, в связи с чем, прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, провести проверку двух сериалов — «Слово пацана» и «Пищеблок» — на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу, — написала она в обращении к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову.

Ранее сообщалось, что на остановке в Иркутске зарезали ученика девятого класса. На подростка в присутствии друзей напал один из сверстников. Он вонзил нож в горло школьника и скрылся. Друзья пострадавшего вызвали скорую помощь, однако мальчик скончался до приезда врачей. Убийство школьника на автобусной остановке в Иркутске связали с сериалом «Слово пацана». В МВД это отрицают.

Ранее с просьбой провести проверку сериала «Слово пацана» в РКН обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, картина способствует распространению преступной идеологии среди подрастающего поколения. Кроме того, омбудсмен полагает, что фильм может противоречить президентскому указу об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.