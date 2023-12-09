«Надоело быть чушпаном?»: как в Сети торгуют «Словом пацана», что продают В Сети начали торговать автографами актеров из сериала «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Огромная популярность сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала для предприимчивых россиян поводом заработать. Как в Сети торгуют атрибутами, связанными с сериалом «Слово пацана», какие продают товары и что покупают те, кому «надоело быть чушпаном»?

Как продают автографы актеров из «Слова пацана»

Ярославское издание 76.ru сообщило, что в Сети идет торговля автографами актеров из сериала: владелец бумажки с подписью оценил ее в 5000 рублей. По заверению автора объявления, заветную закорючку от Вовы Адидаса, которого играет Иван Янковский, он смог получить 5 декабря во время пересъемок финальной сцены сериала. Артисты тогда на минуту вышли к толпе, собравшейся у места съемок в Ярославле.

Можно отметить, что автограф Янковского оказался дороже, чем книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» с автографом журналиста Роберта Гараева, по мотивам которой был снят сериал.

Что покупают те, кому «надоело быть чушпаном»

Автографами дело не ограничивается: на волне популярности молодые люди по всей России покупают вещи, которые сделают их похожими на героев сериала. Особой популярностью пользуется бейсболка-сеточка с надписью USA California, с которой связан отдельный эпизод в сериале.

«Надоело быть чушпаном? Закажи прямо сейчас со скидкой», — рекламирует свой товар один из продавцов таких кепок на торговых онлайн-площадках.

Как еще торгуют «Словом пацана»

Предприимчивые россияне используют все возможности, чтобы заработать на популярности сериала. В продаже в интернете доступны футболки с надписями «Чушпан» и «Не чушпан», шапки с символом банды «универсамовские», а также аналогичные нарукавные патчи.

«Слово пацана» доступно и для самых маленьких: торговцы предлагают детские худи с вышивкой «Мы улица» или «Шапку свою себе надень».

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Большую популярность получили теплые вещи, которые можно увидеть в «Слове пацана». В Сети продаются «советские» мохеровые шарфы, теплые шапочки с козырьком — «фернандельки» и свитера, похожие на те, что носят герои сериала. Новую популярность приобрели советские шапки-ушанки. А настоящая советская шапка-«петушок» с красным помпоном, как у Марата, торгуется, как историческая ценность — можно найти за 4500 руб.

Продавать пытаются не только одежду: доступны появившиеся в 1980-х годах электронные часы Casio — как у Марата из сериала, или матовый светильник-шар, похожий на советские люстры.

Через площадки для онлайн-торговли распространяется атрибутика широкого потребления — ассортимент наклеек и постеров по тематике «Слово пацана». Есть силиконовые браслеты с надписью «Слово пацана», свечи с наклейками с фото героев и даже длинные подушки «дакимакура» с героями из сериала — в постель к себе можно положить Айгуль, Вову Адидаса или младшего лейтенанта Ирину Сергеевну.

Более того, словосочетание «Слово пацана» начали использовать, чтобы продавать вещи, не имеющие прямого отношения к сериалу, например, спортивные костюмы Adidas с тремя полосками и олимпийки «в стиле 90-х». С помощью волшебного словосочетания пытаются продавать даже современные беспроводные наушники, которых у героев сериала не было и быть не могло, или винтажное пальто от Ralph Lauren — «Слово пацана» привлекает внимание к чему угодно.

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