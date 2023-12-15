«Круче, эмоциональнее, острее»: как изменили финал «Слова пацана» Крыжовников назвал «недожаренным мясом» слитый финал сериала «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Слитый в Сеть финал сериала «Слово пацана» — ранняя и недоработанная версия, заявили авторы сериала и призвали поклонников ждать настоящей версии финала, которая будет «круче, эмоциональней, острей», чем оказавшийся в интернете вариант. Кто слил финал «Слова пацана», что известно о переснятой серии, когда она выйдет?

Кто слил «Слово пацана»

За несколько дней до официального выхода 7-й серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в Сети появились две последние серии в рабочей версии: они отличались голосами персонажей, периодически пропадал звук, однако сюжет седьмой серии практически не отличался от того, что увидели зрители в официальной версии.

Киножурналисты в России обратились к кинозрителям с призывом не смотреть «сырой, незаконченный материал», чтобы не испортить себе впечатление от финала.

«Кто слил, тот чушпан», — заявил актер Иван Янковский, сыгравший Вову Адидаса.

После слива новую актуальность получили слухи, что съемочная группа «Слова пацана» переснимала в Ярославле последние серии. Официальные источники «НМГ Студии» опровергали эту информацию, заявив, что «идет плановая досъемка натуры».

Что рассказали авторы «Слова пацана»

Ажиотаж вокруг слитого в Сеть финала «Слова пацана» заставил авторов сериала режиссера Жору Крыжовникова и сценариста Андрея Золотарева выступить с объяснениями. В Telegram-канале онлайн-кинотеатра Wink они призвали не смотреть попавшие в Сеть серии.

«Нам просто жаль зрителей, которые это смотрят. Это грустно, ужасно», — заявил Золотарев.

«На кухню ресторана забежал какой-то человек, схватил сырые продукты, непочищенный картофель, грязную морковь, недожаренное мясо и вынес это людям и говорит: „Это вот оно, это блюдо“. Это не так. Это не готово», — подчеркнул Жора Крыжовников.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Жора Крыжовников

Как изменили финал «Слова пацана»

Авторы сериала подтвердили, что в финал «Слова пацана» были внесены серьезные изменения. По словам Крыжовникова и Золотарева, решение было принято задолго до слива.

«Восьмую серию мы пересняли, потому что вместе с вами проживали эти серии и в районе третьей [серии] поняли, что хотим закончить эту историю иначе. И я вам не скажу, что это было легко сделать, переснять», — объяснил Крыжовников.

Режиссер объяснил, что им пришлось убеждать многочисленных продюсеров в необходимости переснять финал.

«Продюсеры — кто знает, как устроена киноиндустрия, понимает, что они не любят тратить деньги. Нам надо было убедить в нашей новой восьмой серии наших многочисленных продюсеров — у нас их, если вы смотрели титры, какое-то количество, — мы с Андреем переписали эти серии, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая [серия] была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось», — подчеркнул Жора Крыжовников.

Он подчеркнул, что авторы сериала пересняли последние серии по собственной инициативе.

«Если бы на нас оказывалось давление и кому-то что-то не нравилось в том, что мы сделали, там скорее бы вырезали, а не переснимали», — объявил Крыжовников.

«Просто надо еще знать Жору Крыжовникова: на него давить, по-моему, смысла нет никакого, я пробовал», — со смехом отметил сценарист.

Когда выйдет последняя серия «Слова пацана»

Выход последней серии «Слова пацана» был запланирован на 21 декабря, однако теперь серия задержится, заявили авторы.

«В связи со всеми этими доделками-переделками, которые мы готовим, восьмая серия выйдет чуть позже (мы дополнительно сообщим) чем в четверг следующей недели», — указал Крыжовников.

На текущий момент информации о планируемый дате выхода нет. Ранее авторы утверждали, что героев картины ждет «поучительный плохой финал».

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