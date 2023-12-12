Правда ли, что в Сеть слили 7-ю и 8-ю серии «Слова пацана»: какой сюжет Янковский назвал «чушпанами» тех, кто слил в Сеть седьмую серию «Слова пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Рабочая копия седьмой серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова появилась в общем доступе за три дня до премьеры. Что в ней показали, как отреагировали актеры?

Какую версию опубликовали в Сети

В интернете вчера появилась седьмая серия проекта «Слово пацана». Опубликованное в Сети 50-минутное видео сопровождается водяными знаками «Копия ИРИ» и Demo, что может свидетельствовать о том, что распространенные материалы являются рабочей копией и предназначались для отправки в Институт развития интернета, который финансирует проект.

Позднее также различные Telegram-каналы начали распространять информацию о наличии восьмой серии сериала «Слово пацана» в общем доступе. Однако для просмотра контента требуется подписка или переход на другие ресурсы.

Официальная премьера седьмой серии запланирована на 14 декабря. Заключительный, восьмой эпизод опубликуют на онлайн-платформах START и Wink 21 декабря. Серии выходят в 07:00 по московскому времени.

Что показали в слитой серии проекта «Слово пацана», возможные спойлеры

В распространенной в интернете версии седьмого эпизода сериала Айгуль решится на самоубийство, а Адидас-младший узнает об этом на школьном уроке, пишет «Бизнес Online».

Адидас-старший поймет, что убил двоюродного брата любимой девушки — медсестры Наташи Желтого, который был виновен в похищении Айгуль. Он уйдет из группировки и осознает, что «пацаны не тем занимаются». Старшим станет Зима.

Мать Андрея насильно увезут в психиатрическую больницу, а Марат решит отомстить за Айгуль. Он отправляется к милиционеру Ильдару, а затем подставляет «универсамовских», подкинув пистолет Турбо. В этот момент милиция подкарауливает их и арестовывает всех членов группировки, кроме Марата.

В опубликованной в Сети версии в некоторых местах пропадает звук, а актеров озвучивают другие голоса.

Что может быть в финале сериала «Слово пацана»

Создатели сериала «Слово пацана» опровергли информацию, что рабочая команда переснимает последнюю серию картины, чтобы продлить проект на второй сезон или убрать «романтически линии». Сценарист и режиссер Жора Крыжовников заявил, что зрителям не стоит ждать счастливого финала.

Сериал «Слово пацана» снят по одноименной книге Роберта Гареева, в которой рассказывается о «казанском феномене», когда в 80-е годы в столице Татарстана произошел рост молодежных преступных группировок.

Писатель утверждает, что картина Крыжовникова — это отдельное произведение. Однако намекнул, что является прототипом главного героя. Литератор состоял в группировке «Низы» до 15 лет, как и Пальто, ходил в музыкальную школу, но был исключен из сообщества в 1991 году за прогул сбора. Позднее он переехал жить в другой район, а затем перебрался в Москву для получения высшего образования.

Как актеры и фанаты отреагировали на слив седьмой серии

Актер Иван Янковский, который в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» играет Вову Адидаса, одним из первых отреагировал на публикацию в Сети копии седьмого эпизода, прокомментировав инцидент фразой из ленты.

«Кто слил, тот чушпан», — написал он.

Телеведущая Ксения Бородина, которая является поклонницей сериала Жоры Крыжовникова, раскритиковала людей, опубликовавших версию нового эпизода в Сети до премьеры.

«Ребят, все пишут про седьмую серию. Я в жизни не обесценю труд чужих людей и не буду это смотреть. Можете мне это не присылать. Самый адовый ад, когда есть такие сотрудники, которые могут слить информацию. Просто фу», — написала она в соцсетях.

Читайте также:

«Застал отголоски»: что Минекаев из «Слова пацана» говорит об ОПГ и Марате

Искандер из «Слова пацана»: что за актер, где снимался, сколько лет

Два ножевых, стенка на стенку, банда: что сказал о «Слове пацана» Фадеев