Правда ли, что переснимают восьмую серию «Слова пацана»: реакция в РФ Мария Далакян опровергла информацию о пересъемках восьмой серии «Слова пацана»

Фото: WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Директор по внешним коммуникациям «НМГ Студии» Мария Далакян опровергла информацию о том, что в Ярославле якобы переснимают последний эпизод сериала «Слово пацана». Что об этом нужно знать?

Вчера некоторые Telegram-каналы и СМИ написали, что актеры и съемочная группа многосерийной драмы режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» приехали в Ярославль, чтобы переработать восьмую серию.

«Съемки фильма идут до сих пор. Вчера на Суздальском шоссе переснимали восьмую серию, сегодня работа продолжится на Резинотехнике», — рассказал MSK1 актер и учредитель местной компании «Ярсинема» Юрий Ваксман.

Некоторые источники заявили, что причиной такого решения стала некорректная «романтическая линия» в восьмой серии.

Мария Далакян обратила внимание, что сейчас идет плановая досъемка натуры и отдельных фрагментов проекта. Все — по запланированному графику, передает РИА Новости.

«Идет досъемка натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала еще до выхода первых серий», — пояснили в компании Wink.

Что в России говорят о сериале «Слово пацана»

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев, бывший участник событий в 80–90-е, выступил консультантом на съемках сериала, передает «Фонтанка».

«Оценки повторили, в общем-то, реакцию на мою книгу „Слово пацана“ в Татарстане. Когда она вышла несколько лет назад, ее не приняли. Мне кажется странным, что общество считает рассказ о криминале его романтизацией. Кстати, те, кто сначала обвиняли меня в этом, прочитав книгу, забрали свои слова обратно», — отметил он.

Зампред комитета ГД по информполитике, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин заявил, что сериал «Слово пацана» не про организованную преступность, а про ее причины.

«И главная из них — это слабое Советское государство, в котором царствует устаревшая идеология, ничего общего не имеющая с реальной жизнью. Государство, неспособное дать молодежи социальные лифты, а обществу — гарантировать правопорядок», — подчеркнул он.

Фото: WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Сценарист сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев в разговоре с RTVI сообщил, что хотел бы написать сценарий и к следующему сезону. По его словам, когда создатели проекта задумывали эту историю, «она была продумана на три сезона».

«Я узнала про сериал „Слово пацана“ потому, что его призвали запретить. Если продолжат так же активно обсуждать, запрещать его или не запрещать, придется его даже посмотреть, пожалуй», — заявила Маргарита Симоньян.

Журналист Андрей Медведев считает, что сериал «Слово пацана» — важное предупреждение всем россиянам.

«Активизация молодежных группировок в позднем СССР во многом была связана с полным крахом советской идеологии. Не верили в нее. И молодежь создавала что-то свое. Мы даем молодежи цели и ориентиры. А не кино. Даже если кому-то страшно хочется снять с себя ответственность за молодежь и переложить ее на хорошо и правдиво сделанный сериал», — отметил он.

Публицист Роман Антоновский объяснил, о чем говорит сильная популярность сериала.

«Дикая популярность сериала „Слово пацана“ не только в России, но и на Украине лишний раз доказывает, что, несмотря на все попытки Запада оторвать Малороссию от русских корней, мы все еще один народ с одной историей и одним бэкграундом. Появление бегунов, люберов, казанцев было связано с отсутствием внятной идеологии и молодежной политики в позднем СССР. Коммунизм всем надоел, а демократы не могли ничего предложить, кроме слепого копирования Запада. В итоге предоставленная сама себе молодежь росла на западных боевиках, перестроечной криминальной чернухе и блатной дворовой романтике», — добавил он RT.

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