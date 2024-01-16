Кому нужен «Мастер и Маргарита»? В ожидании новой экранизации Булгакова

Фото: Пресс-служба Атмосфера кино

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

В Сети появились яркие, красочные постеры новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». И это свежий заход на бессмертное мистическое произведение на сей раз режиссера Михаила Локшина («Серебряные коньки»).

Мистические смерти

Как-то незаметно прошло почти 20 лет после появления довольно успешной версии «Мастера и Маргариты» от режиссера Владимира Бортко с Александром Галибиным и Анной Ковальчук в заглавных ролях. И ровно 30 лет минуло после создания режиссером Юрием Карой своей ленты, где Мастера сыграл Виктор Раков, а его преданную спутницу — Маргарита Терехова. Всего же по роману было снято не менее пяти фильмов и поставлено бесчисленное количество спектаклей.

И невольно возникает вопрос: а зачем? К чему нам новая версия? Смотрите хоть итало-югославскую, хоть польскую, хоть три отечественные. Но что-то ведь снова толкает режиссеров и актеров в эту мистическую пучину. Убежден, Михаил Локшин отлично осведомлен о злоключениях фильма Юрия Кары. Режиссер отснял ее в 1994-м и потом так долго судился с правообладателем, что картина вышла в прокат лишь в 2011 году, спустя 6 лет после сериала Владимира Бортко. До премьеры не дожили Михаил Ульянов, Спартак Мишулин, Виктор Павлов, Борислав Брондуков и автор музыки Альфред Шнитке.

Надо вообще обладать известной долей храбрости, чтобы прикасаться к «Мастеру и Маргарите». И это касается не только постановочной группы, а в первую очередь актеров. Давайте вместе вспомним о некоторых «случайных совпадениях», связанных, к примеру, с экранизацией 2005 года.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 2005 год

Олег Янковский сразу отказался от роли Воланда, не желая примерять маску Сатаны. Не дождавшись премьеры, при загадочных обстоятельствах ушел из жизни Александр Чабан, сыгравший следователя. Через год после выхода фильма умер Станислав Ландграф (роль критика Латунского). Весной 2007 года от скоротечной лейкемии скончался Кирилл Лавров, сыгравший Понтия Пилата. В январе 2008 страна простилась с Александром Абдуловым (роль Коровьева). Далее судьба не пощадила Владислава Галкина (роль Ивана Бездомного). От рака легких умер Илья Олейников, сыгравший финансового директора театра «Варьете» Григория Римского. У Валерия Золотухина (роль Никанора Босого) была обнаружена опухоль мозга, он тоже ушел из жизни.

Всего кинематограф простился с 19 актерами, сыгравшими большие и маленькие роли в 10-серийном фильме режиссера Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». И это не считая сердечных приступов, кровоизлияний и автоаварий.

Для простого совпадения как-то многовато, не находите?

Они не боятся

И вот спустя годы отважные (без всякой иронии) и талантливые актеры и режиссер Михаил Локшин решаются на новую экранизацию мистического романа. Заглавные роли отданы супружеской паре — Евгению Цыганову и Юлии Снигирь. Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Среди известных актеров Леонид Ярмольник, Евгений Князев, Алексей Гуськов, Александр Яценко, Игорь Верник, Марат Башаров.

Что ж, с нетерпением ждем выхода новой версии судьбоносного романа и пожелаем успеха этой экранизации и крепкого здоровья всем причастным!

Фото: Пресс-служба Атмосфера кино Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

И в завершение не могу не поделиться одним личным впечатлением. Летом 2017 года на спектакле Театра-студии М. Булгакова произошло странное событие. Шла постановка режиссера Сергея Алдонина «Мастер и Маргарита» с Екатериной Климовой в роли Маргариты. Во время монолога Коровьева зрители вдруг прямо из зала стали подключаться к действию. Актеры начали забывать слова, сбиваться. На ходу пришлось переделывать тексты. С большим трудом удалось выпутаться из незапланированного «интерактива» и доиграть спектакль. Потом и сами актеры говорили: «Ну это же Булгаков, с ним всегда так...»

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