«Я не узнавал её в одежде»: Бортко высказался о съёмках Ковальчук

https://static.news.ru/photo/44c5ed54-7fcf-11ea-a73f-fa163e074e61_660.jpg Анна Ковальчук Фото: annakovalchuk313/instagram.com

Режиссёр Владимир Бортко в студии программы «Судьба человека» вспомнил, как проходили съёмки картины «Мастер и Маргарита». Главную женскую роль исполняла Анна Ковальчук.

Она была чертовски хороша. Просто потрясающе красива. Практически всех российских красавиц я пробовал на эту роль, но больше всего подошла именно Анна. Она очень похожа на Маргариту, — говорит режиссёр.

По словам Бортко, студия, где снимали кино, не отапливалась. Поэтому на Ковальчук постоянно направляли вентилятор с тёплым воздухом. При этом, как вспоминает Бортко, порой на съёмочной площадке случались казусы:

Я не узнавал её в одежде, когда она приходила на съёмки. Спрашивал, кто это такая. Привык видеть её всё время голой.

Сериал по одноимённому роману Михаила Булгакова вышел в 2005 году на телеканале «Россия». В картине снялись многие звёзды российского кино. Воланда сыграл Олег Басилашвили, Мастера — Александр Галибин, Коровьева — Александр Абдулов, а Понтия Пилата — Кирилл Лавров.

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