Дочери Михалкова рассказали о его реакции на их новогоднее шоу Дочери Михалкова признались, что не знают о реакции отца на их новогоднее шоу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надежда и Анна Михалковы

Российские актрисы Надежда и Анна Михалковы, которые являются создателями новогоднего шоу «Дядя Степа „Говорят: под Новый год...“», ответили на вопрос о реакции отца — режиссера Никиты Михалкова — на их творческий проект. Как рассказали артистки во время пресс-конференции, они еще не спрашивали мнение звездного отца про шоу и предположили, что обязательно его услышат после мероприятия, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы у него об этом пока не спросили. Видимо, мы прочтем об этом в сообщении после пресс-конференции, что он сказал. <...> Это действительно удивительный проект, потому что Никите Сергеевичу позвонишь и скажешь: «Надо прочитать стихотворение». И он не откажется, — заявила Надежда Михалкова.

Анна Михалкова добавила, что новогоднее шоу — большое семейное дело. При этом для актрис было важно получить одобрение и поддержку со стороны советника председателя «Российского фонда культуры» Юлии Субботиной.

Здесь у нас самым большим цензором является, конечно, является Юля [Субботина]. Юля на протяжении всех этих лет действительно занимается такой большой деятельностью, разной. В данной ситуации для нас самое важное было, чтобы Юля все-таки как-то нас поддержала и с точки зрения своего прекрасного вкуса одобрила, — объяснила Михалкова.

Выход шоу «Дядя Степа „Говорят: под Новый год...“» приурочен к 110-летию со дня рождения детского писателя Сергея Михалкова. Мероприятие будет проходить в новогодние праздники — с 30 декабря по 10 января. В центре сюжета персонаж стихотворения Михалкова Дядя Степа и антагонист Звездопадов.

Сестры Михалковы считают, что созданный их дедушкой персонаж может стать новым российским супергероем. Они сравнили благородного милиционера из советских книг с героями из вселенных DC Comics и Marvel.