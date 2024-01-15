Павел Майков назвал Москву страшным городом Павел Майков: в Москве бываю редко и передвигаюсь по ней только на машине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Майков на премьере фильма «Танцуй, Селедка»

Павел Майков признался, что передвигается по Москве только на машине, и считает столицу страшным городом. Об этом он сказал корреспонденту NEWS.ru на пресс-подходе на московской премьере комедии «Танцуй, Селедка».

Я вообще очень редко передвигаюсь по городу, живу за городом и в этот страшный город приезжаю очень редко. Поэтому я заезжаю на машине и на машине выезжаю, — сказал Майков.

Ранее сообщалось, что Павел Майков вернется к роли майора Павла Макарова в сериале «Девушки с Макаровым» на ТНТ. Телеканал продолжит историю начальника уголовного розыска ОВД «Бутово», который работает с четырьмя молодыми выпускницами Академии МВД — Анной Туркиной, Екатериной Синицкой, Александрой Поповой и Олесей Вербой. Девушки-лейтенанты очень разные по темпераменту и внешности, однако все они очень раздражают Макарова. Несмотря на это, в третьем сезоне они получили повышение в звании.

В 2020 году Майков назвал Россию нищей страной, отметив, что у многих граждан есть просроченные кредиты. Также Майков поспорил с высказыванием президента Владимира Путина о растущем числе хороших специалистов в РФ. По мнению артиста, граждане России бегут в другие государства, для того чтобы иметь там возможность лучше жить и больше зарабатывать.