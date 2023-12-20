«Меня не волнует ситуация на Украине»: как живет актер Олег Меньшиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Народный артист России Олег Меньшиков прославился благодаря главной роли в картине «Покровские ворота». В его фильмографии более 50 работ, однако в последние годы актер практически не снимается в кино. Что известно о карьере артиста, в каких скандалах замешан?

Чем сейчас занимается Олег Меньшиков

Меньшиков с 2012 года является художественным руководителем театра Ермоловой. На настоящий момент он также задействован в постановках культурного учреждения «Оглянись во гневе» и «Новогодний оркестр мечты».

Фильмы с Олегом Меньшиковым не выходили с 2021 года, однако он снялся в главной роли в сериале «Прелесть», премьера которого запланирована на январь 2024 года. Артист также задействован в съемках ленты «Спойлер», которая на настоящий момент находится в производстве.

Как Олег Меньшиков относится к ситуации на Украине

Олег Меньшиков не делал публичных заявлений насчет спецоперации. В своих ранних интервью во времена Майдана он признавался, что его совершенно не интересует политика и то, что происходит в соседней стране.

«Вот это меня вообще не волнует, ситуация на Украине», — говорил он.

Олег Меньшиков после съемок в фильме «Гоголь. Начало» прокомментировал также риски оказаться под санкциями или в базе данных сайта «Миротворец», поскольку на Украине настаивают, что РФ «принудительно записала в русские» писателя Николя Гоголя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Да ради бога! Я когда на всю эту ситуацию на Украине смотрю, у меня только один вопрос возникает: а как они будут откатывать назад? Они же не смогут жить без России. И в таком состоянии тоже не смогут существовать», — сказал он Aif.ru.

Как Меньшиков подставил Михалкова

Режиссер Никита Михалков накануне сообщил, что Олег Меньшиков нанес ему удар, когда за два дня до начала съемок фильма «12» отказался от участия в них. Артист должен был играть главную роль, в итоге его заменили Сергеем Маковецким.

«Нельзя к этому относиться как-то нейтрально. Это был удар серьезный», — сказал Михалков в интервью Надежде Стрелец.

По словам Михалкова, он до сих пор относится к поступку Меньшикова болезненно.

Что за скандал с Меньшиковым в театре Ермоловой

Режиссер Олег Долин в январе 2022 года обвинил Театр имени Ермоловой в краже своего спектакля «Двенадцатая ночь, или Все что угодно». По словам постановщика, его отстранили от работы незадолго до премьеры и не заплатили. В ответ Олег Меньшиков заявил, что расторжение договора произошло по соглашению сторон, а от авторства на спектакль постановщик отказался лично.

Также в прошлом году у Меньшикова был конфликт с уволенными из театра актерами, когда руководство учреждения оптимизировало труппу в связи с пандемией коронавируса.

«Среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, изначально не было ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста. В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива — как творческой, так и внутренней», — говорилось на сайте театра.

Тогда 13 сокращенных артистов обратились в суд для защиты своих прав и добились восстановления на работе и выплаты компенсации.

Что известно о личной жизни Олега Меньшикова

63-летний Олег Меньшиков женат на актрисе Анастасии Черновой, которая на 23 года младше его. Пара официально зарегистрировала брак в 2005 году, детей у них нет. Супруги хотели завести ребенка, однако не смогли по состоянию здоровья.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла», — рассказал артист изданию Psychologies.

Последний раз пара появилась вместе на публике в начале декабря в театре Ермоловой, где проводилось вручение премии «Диалоги в кино».

Читайте также:

Афганистан, работа в Киеве, тревога за Украину: как живет Евгений Сидихин

Выкидыш, два ребенка, «Пищеблок»: как сейчас живет актриса Равшана Куркова

«Всегда любил бывать на Украине»: как сейчас живет актер Евгений Стычкин