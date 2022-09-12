В Театре Ермоловой пожаловались на худрука Олега Меньшикова Актер Болдин: у Театра Ермоловой проблемы из-за незаконных увольнений артистов труппы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олег Меньшиков

Актера Всеволода Болдина без предупреждений и объяснений уволили из Театра Ермоловой после 25 лет работы, несмотря на то, что он был занят в успешных постановках «Ревизор» и «Демон», сообщает KP.RU. По словам 44-летнего актера, помимо того, что «Ревизор», а также другие спектакли были сняты из репертуара, у театра накопилось немало проблем из-за незаконных действий его директора и худрука Олега Меньшикова в отношении артистов труппы.

«Демон» и «Ревизор» — оба спектакля одни из самых аншлаговых в театре. «Ревизор» снят с репертуара. «Демон» тоже на волоске... После моего ухода возникли проблемы с составами исполнителей. <...> Театр погряз в судах из-за незаконных действий худрука и директора в отношении артистов труппы. А тут еще и спектакли улетать стали, — рассказал Болдин.

Как признался сам артист, его оклад в театре под руководством Олега Меньшикова составлял 24 тысячи рублей.

Всеволод Болдин известен зрителям по сериалам «Таксистка», «Люба, дети и завод», «Маргоша» и «Воронины». Артист был занят во многих постановках Театра Ермоловой.

Прошлой осенью 13 артистов подали в суд на театр Ермоловой с требованием признать их увольнение незаконным, восстановить на работе и выплатить денежную компенсацию. Все они были уволены из театра по статье о сокращении и не согласны с таким решением администрации под руководством Олега Меньшикова.