«Всегда любил бывать на Украине»: как сейчас живет актер Евгений Стычкин

Актер и режиссер театра и кино Евгений Стычкин в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Как он живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Стычкин

Евгений Стычкин родился 10 июня 1974 года в семье переводчика Госкино и ООН Алексея Стычкина и балерины Большого театра Ксении Рябинкиной. В детстве его крестил народный артист РСФСР Анатолий Ромашин.

Будущий актер посещал театральные кружки, выступал на школьной сцене, а в 1989 году поступил во ВГИК. Его мастерами были Армен Джигарханян и Альберт Филозов.

В кино Стычкин начал сниматься с 1990 года. Дебютным фильмом стал «Фуфель». Первую славу артисту принесла картина «Пчелка» (1993).

С 1996 года Стычкин стал играть в «Театре Луны», в котором прослужил до 2000 года.

Позже он сыграл в лентах «Хаги-Траггер», «Русский проект», «Любить по-русски», «Бесы», «Золотой теленок», «Утомленные солнцем — 2», «Белая гвардия», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Фарца», «Хождение по мукам», «От 180 и выше», «Любовь-морковь», «День выборов», «Измены», «Вне себя», «Нулевой пациент» и других.

Что известно о личной жизни Стычкина

Евгений Стычкин впервые стал отцом, будучи еще студентом. Дочку Софию ему подарила однокурсница Юлия Жемчугова в 1995 году, однако пара не зарегистрировала отношения официально и вскоре рассталась.

Актер первый раз женился в 2000 году на пианистке Екатерине Сканави. Супруги прожили вместе девять лет, у них трое детей — сыновья Алексей и Лев и дочка Александра.

Стычкин и Сканави развелись в 2009 году. Причины актер не озвучивал, но его мама сообщала, что пара рассталась из-за измен пианистки.

«Катя, не церемонясь, взяла и поставила Женю перед фактом, что у нее другой мужчина. Сын ужасно страдал и всеми силами пытался сохранить семью», — говорила мама Стычкина.

По версии же СМИ, из семьи ушел сам артист, поскольку увлекся Ольгой Сутуловой, с которой познакомился на съемках картины «Контракт на любовь». Именно она и стала следующей женой Стычкина. Пара оформила отношения в 2012 году, в браке родились двое сыновей.

Несмотря на счастливый брак, Стычкин не снимает супругу в своих проектах. Он объяснял, что таким способом хочет избежать разногласий на съемочной площадке.

«Супруга очень сильная, у нас нет субординации для того, чтобы я мог точно ею управлять, а я монструозный режиссер, то есть отношусь с нежностью, но всегда добиваюсь того, чего хочу, от артиста. Ну почти всегда. Поэтому пока не рисковал, набираю опыт, вес», — говорил Стычкин в программе «Кино в деталях».

Что Стычкин говорил про Украину

Евгений Стычкин в июне 2017 года попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». На ресурсе сказано, что артист оказался там за «сознательное незаконное пересечение государственной границы Украины» и «незаконную гастрольную деятельность на территории Крыма».

В январе того же года актер посетил полуостров с гастролями: он участвовал в спектакле «Старший сын».

«Если это так, то я ужасно расстроен, потому что всегда любил бывать на Украине. Я работал там много и подолгу, часто выбирал проекты в том числе и потому, что это возможность провести несколько месяцев в Киеве. Скорее всего, это какая-то ошибка, какие неминуемо случаются, если учитывать непростое время и крайне сложные, перегретые отношения между нашими странами», — признался тогда Стычкин в беседе с РИА Новости.

Чем сейчас занимается Стычкин

Евгений Стычкин продолжает играть в фильмах и снимать картины. В этом году на экраны вышли проекты «Хитровка. Знак четверых» и «Цикады» с его участием.

Кроме того, в ленте «Цикады» он также выступил как режиссер.

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