Тайная свадьба, Донбасс, развод с Дитковските: где сейчас Алексей Чадов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Чадов

Актер Алексей Чадов приобрел популярность после выхода фильмов Алексея Балабанова «Война» и Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор». Чем сейчас занимается артист, что известно о его тайной свадьбе?

Чем сейчас занимается Алексей Чадов

Артист в прошлом году дебютировал в качестве кинорежиссера, представив фильм «Своя война. Шторм в пустыне». В 2023 году под его руководством вышла картина «За Палыча», где он выступил в роли режиссера и продюсера.

«Я всегда мечтал создавать что-то свое, мне нравится быть начальником своего творческого производства. Когда ты фильм придумал, написал и снял — это гораздо интереснее, чем быть просто приглашенной звездой», — сообщил он KP.RU.

На счету Алексея Чадова более 70 ролей в кино. Несмотря на увлечение режиссурой, заканчивать актерскую карьеру он не намерен. В текущем году артист сыграл одну роль в сериале «Соседка».

«Я так люблю свою профессию, что уйти из нее просто невозможно, — это моя жизнь. Но сейчас я могу позволить себе сниматься только в тех фильмах и проектах, в которых хочется бежать на площадку», — отметил актер.

Как Чадов помогает Донбассу, что говорит об уехавших коллегах

Алексей Чадов вместе со своим коллегой по фильму «9 рота» Сосланом Фидаровым участвовал в сборе гуманитарного груза для жителей Донбасса.

«Я поддерживаю своего друга Сослана Фидарова в организации гуманитарной помощи детям. Политика — дело взрослых, и дети не должны страдать от боевых действий! Они беззащитны перед тем, что творится сейчас в Донбассе. Я взываю ко всем: будьте людьми — не обижайте детей», — сказал Чадов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алексей Чадов

Артист не высказывался напрямую о спецоперации, но рассказал о своем отношении к переехавшим за границу коллегам. По его мнению, «люди уезжают из страны, чтобы абстрагироваться», и у них есть на это право. При этом он сам не намерен покидать родину. По словам Чадова, он чувствует себя счастливым только в России.

«А куда я могу уехать? Даже если бы у меня что-то было за границей. Это дико неудобно, некомфортно — переезжать. Мы переезжаем в другой мир», — сказал он на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Что известно о личной жизни Алексея Чадова

Артист с 2006 по 2009 год состоял в отношениях с актрисой Агнией Дитковските. Спустя несколько лет они возобновили отношения, а в конце августа 2012 года поженились. В 2014 году у них родился сын Федор, еще через год пара объявила о разводе.

«Проблемы, недомолвки копились давно, ведь не бывает совсем уж внезапных разрывов. Когда люди расстаются, не бывает одного виновного. Мы оба хотели создать счастливую семью, но взгляды на то, какой она должна быть, разошлись», — делилась Дитковските.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алексей Чадов и Лейсан Галимова

В декабре текущего года стало известно, что Алексей Чадов тайно сыграл свадьбу с моделью Лейсан Галимовой. Пара не афишировала поход в ЗАГС, но стала появляться на публике с обручальными кольцами.

Позднее Чадов рассказал, что его свадьба прошла в закрытом кругу, присутствовали только близкие. Говоря о своей супруге, артист отметил ее природный интеллект и признался, что с ней всегда можно поговорить на любые темы.

«Она очень умная женщина от природы. Есть женщины, которые наделены таким женским природным интеллектом, его нужно только распаковать. Поэтому я могу с Лейсан на разные темы говорить, мы очень хорошие друзья», — поделился актер.

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