Эстония, отказ от Михалкова, «Нюхач»: как сейчас живет актер Кирилл Кяро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Кирилл Кяро

Актер театра и кино Кирилл Кяро в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Чем он занимается сейчас, как живет, в каких проектах задействован?

Чем известен Кирилл Кяро

Кирилл Кяро родился 24 февраля 1975 года в Таллине, Эстония. Во время учебы в школе будущий актер посещал театральную студию при таллинском Русском театре.

После окончания средней школы Кяро поехал в Москву и поступил в Театральное училище имени Щукина на курс Марины Пантелеевой. Затем был принят в труппу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, где прослужил два года.



В 1999 году артист вернулся на родину и устроился на работу в Русский театр Эстонии в Таллине. В 2002 году Кяро дебютировал в кино, сыграв в эстонской короткометражке «Избавление».

Его первой значимой ролью стала работа в сериале «Убойная сила — 6» (2005). После съемок в «Убойной силе» актер вернулся в Москву и начал активно посещать кастинги.

«Те съемки стали импульсом, который подтолкнул меня к возвращению в Москву. Через месяц я был уже там», — рассказывал актер.

Известность ему принесли роли в российском сериале «Ликвидация» (2007) и украинском сериале «Нюхач» (2013). Впоследствии актер снялся в четырех продолжениях телефильма, вышедших на экраны в 2015, 2017 и 2019 годах.

Помимо этого, Кяро играл в проектах «Проездом», «Голос моря», «Дневник новой русской», «Расплата», «Любовь и монстры», «Вне зоны доступа», «Пассажиры», «Иваново счастье», «Соцсети», «Подарок», «Грозный папа», «Комплекс бога», «Далекие близкие», «Детектор» и других.

Что известно о личной жизни Кирилла Кяро

Со своей первой супругой Анастасией Медведевой Кирилл Кяро познакомился еще в театральном институте. Брак просуществовал полгода.

Спустя время актер стал встречаться с Юлией Дузь, которая работала в пиар-агентстве Русского театра Эстонии. Когда Кяро поехал покорять российскую столицу во второй раз, то она отправилась вместе с ним. В Москве она занялась фотографией и изготовлением авторских изделий из керамики.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Кирилл Кяро

В 2018 году у пары родилась дочь Мира. Кяро и Дузь живут вместе по сей день, однако до сих пор официально не узаконили отношения.

«Скоро поженимся. И хорошо бы взять в свидетели на нашу свадьбу одну актрису таллинского Русского театра. Она очень экспрессивная, Цветаеву постоянно читает. И вот практически сразу, как мы с Юлей познакомились, она все про нас поняла и благословила: „Будьте счастливы, любите друг друга“. Так все у нас и вышло», — рассказывал артист.

Чем сейчас занимается Кирилл Кяро

В 2022 году Кирилл Кяро вел цикл программ «ПСИХО» о наиболее распространенных психических заболеваниях.

В июле этого года актер заявил, что не хочет работать с режиссером Никитой Михалковым из-за разных взглядов.

«Конечно, когда-то мне, молодому артисту, хотелось поработать с тем же Михалковым. Мне, как и многим, нравятся его ранние фильмы. Но сейчас я понимаю, что уже не хочу, ничему я у него уже не научусь. Просто мы настолько разные люди, такая пропасть между нами, а с режиссером у актера должны быть искренность и откровенность», — заявил он.

Михалков в ответ сообщил, что даже не знал, кто такой Кяро.

«С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании», — сказал деятель искусства.

При этом Кяро продолжает сниматься. В этом году вышли фильмы «Синдром», «У людей так бывает» и сериалы «Цербер», «Диагноз „Везучая“», «Блеск» с его участием.

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