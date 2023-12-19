Изменение позиции по СВО, дружба с Пугачевой: где сейчас Евгений Миронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель театра Наций Евгений Миронов

Народный артист России Евгений Миронов больше пятнадцати лет остается художественным руководителем Государственного театра Наций. Что известно о его карьере и личной жизни?

Чем сейчас занимается Евгений Миронов

Евгений Миронов в 57 лет продолжает актерскую карьеру. В театре на Таганке он выступает в спектакле «Русский крест». Также артист выходит на сцену Театра сатиры в драме «12» и участвует в музыкальном спектакле «Роман в письмах» вместе с актрисой Ксенией Раппопорт.

Помимо работы в театре Евгений Миронов снимается в ТВ-проектах и в российском кино. В 2023 году на экраны вышли фильм «Нюрнберг» и сериал «Горбачев» с его участием. В последнем он выступил в роли актера и продюсера.

В декабре артист вошел в инициативную группу избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента 2024 года.

Как Евгений Миронов относится к спецоперации

Евгений Миронов после начала спецоперации подписал коллективное обращение с другими 16 артистами, режиссерами и музыкантами к сторонам конфликта на Украине с призывом сесть за стол переговоров.

Однако в июне 2022 года Евгений Миронов изменил свою позицию насчет спецоперации, когда лично посетил Мариуполь. По словам артиста, когда он побывал в Донбассе, пообщался с местными жителями и ранеными, у него отпали многие вопросы.

«Творческие люди — очень часто импульсивные, они часто реагируют моментально, сиюсекундно... Сейчас такой вал информации с разных сторон... Но когда ты приезжаешь сюда и видишь все своими глазами, это совсем другое дело. <...> А еще я хочу сказать, что очень многие вопросы у меня отпали, когда увидел все своими глазами», — объяснил Миронов свою позицию.

Артист также предложил республиканской детской больнице свою помощь — его благотворительный фонд много лет сотрудничает с центрами протезирования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель театра Наций Евгений Миронов

В каких отношениях Миронов с Пугачевой

Евгений Миронов находится в приятельских отношениях с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Во время одного из приездов в Россию певица посетила театр артиста. В сентябре прошлого года Пугачева в компании своей дочери Кристины Орбакайте и телеведущего Ивана Урганта побывала на спектакле «Кабаре», а позднее встретилась с актерами и худруком за кулисами.

Евгений Миронов также детально рассказал о своем знакомстве с Орбакайте в эфире программы «Синяя птица», где он является членом жюри. Артист познакомился с исполнительницей в 1993 году во время съемок киноленты «Лимита». По словам актера, он не знал, как подойти к знаменитости, поэтому решил представиться поклонником ее творчества, но перепутал Орбакайте с певицей Натальей Ветлицкой

«С тех пор неделю Кристина со мной не разговаривала», — вспомнил Миронов.

Что известно о личной жизни Евгения Миронова

Миронов никогда не афишировал свои отношения с возлюбленными. Известно, что у актера есть сын, который, по данным StarHit, рожден от суррогатной матери. Долгое время о наследнике никто ничего не знал, пока артист не показал его в 2020 году на одном из рождественских мероприятий. Мальчику около восьми лет.

Как сообщает издание, поскорее стать отцом Миронову посоветовала Алла Пугачева.

В 2022 году Евгений Миронов также выступил продюсером и актером социального проекта «Может быть, когда-нибудь», сюжет которого разворачивается вокруг репродукционной клиники.

«Люди к продолжению рода и ЭКО относятся как к айфону. Или как к каким-то обыденным средствам этого мира, не понимая, что это жизнь», — отметил Евгений Миронов.

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