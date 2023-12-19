Выкидыш, два ребенка, «Пищеблок»: как сейчас живет актриса Равшана Куркова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Равшана Куркова

Актриса театра и кино Равшана Куркова в начале года удивила поклонников новостью о том, что родила второго ребенка. Что известно о личной жизни артистки, в каких проектах она задействована сейчас?

Чем известна Куркова

Равшана Куркова (девичья фамилия — Матчанова) родилась 22 августа 1980 года в Ташкенте в творческой семье. Ее отец — Бахрам Матчанов — театральный актер, мать — Рано Кубаева — актриса и кинорежиссер.

В конце 1990-х годов Куркова переехала в Москву и поступила на филологический факультет МГУ. После вуза работала редактором и помощником режиссера на телевидении. Параллельно изучала режиссуру и брала уроки актерского мастерства.

Дебют Курковой в кино состоялся, когда ей было 12 лет, — она снялась в узбекской артхаусной драме «Тайна папоротников».

Первая роль в России — в сериале 2002 года «Воровка-2. Счастье напрокат».

В фильмографии Курковой больше 50 работ в кино и сериалах: «Про любовь», «Нуреев. Белый ворон», «Балканский рубеж», «А у нас во дворе...», «Барвиха», «Звоните ДиКаприо!» и других.

Что известно о личной жизни Курковой

Первым мужем Равшаны Курковой был фотограф Семен Курков, с которым она познакомилась еще во время учебы в институте. В браке она забеременела, но у нее случился выкидыш. Это отдалило супругов друг от друга.

«Гинеколог сказала: „Вам надо делать аборт, плод умер уже месяц назад. Если промедлите, начнется заражение крови. И тогда уже ваша жизнь будет под большим вопросом“», — вспоминала Куркова.

После развода актриса оставила себе фамилию экс-супруга.

Вторым мужем Курковой стал актер Антон Ткаченко. Они были вместе с 2004 по 2008 год.

Следующим избранником артистки стал продюсер Илья Бачурин. Пара прожила вместе четыре года, регулярно выходила вместе в свет, однако потом рассталась, так и не узаконив отношения официально.

В 2021 году Куркова призналась, что уже год является мамой сына по имени Гаспар. Его отец — бизнесмен Сергей Амарян, совладелец боксерского клуба. По слухам, предприниматель расстался с актрисой вскоре после рождения наследника. Сейчас он состоит в других отношениях.

Весной этого года Куркова вновь удивила поклонников, сообщив, что родила дочку, которую назвала Самирой. Кто отец девочки — неизвестно.

«Быть мамой для меня — это долгожданное счастье. Гаспар, как и многие старшие детки, немного ревнует, но без агрессивных проявлений. Стараюсь распределять внимание, держать баланс — пока, по крайней мере, это удается. Что касается характера дочери, об этом пока еще рано что-либо говорить, но малышка растет спокойная, ночами мы спим», — рассказала артистка.

Чем Куркова занимается сейчас

Равшана Куркова продолжает творческую деятельность и, как и после рождения первого ребенка, не собирается уходить в декрет.

«У меня близкие люди есть, и они мне помогают, естественно. Ничего не успеваю совмещать. Все стараюсь делать по максимуму и практически ничего не успеваю», — признавалась она Пятому каналу.

Сейчас в прокате идет фильм «Я делаю шаг» с участием Курковой. В этом году с ее участием также вышли проекты «Пищеблок» (второй сезон) и Darknet.

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