Сын в зоне СВО, критика Урганта и Пугачевой: как живет Яна Поплавская

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Актриса и телеведущая Яна Поплавская приобрела известность в 10-летнем возрасте благодаря главной роли в сказке «Про Красную Шапочку». Чем сейчас занимается артистка, почему критикует коллег по шоу-бизнесу?

Чем сейчас занимается Яна Поплавская

Яна Поплавская руководит собственным благотворительным фондом, который оказывает разностороннюю поддержку детям и родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

С 2014 года артистка занимается сбором средств и отправкой гуманитарной помощи Донбассу, а после начала спецоперации стала также переправлять грузы на линию фронта, в том числе доставляет военным генераторы и рации.

Поначалу у актрисы были проблемы с логистикой, однако сейчас, по ее словам, она знает, как загружать самолеты, машины и железнодорожные вагоны.

Что говорит Яна Поплавская о спецоперации

Яна Поплавская поддерживает действия российской власти. Артистка заявила, что спецоперация — «это спасение людей».

«Вопреки всему русские идут и побеждают. Надо просто хорошо знать историю. И наша новая история будет таковой. Мы победим. Да, безусловно, ценой жизней людей. Но люди не рождаются для того, чтобы жрать, пить и проживать эту жизнь только для себя», — заявила актриса в интервью Вячеславу Манучарову.

За поддержку СВО Поплавская находится в санкционном списке Украины.

Что известно об участии сына Поплавской в СВО

Старший сын актрисы Клим Поплавский после начала спецоперации отправился на фронт, чтобы снять там документальный фильм. Вернувшись домой, он решил поехать в зону СВО в качестве медика.

«Он прошел и тактическую медицину, все, что только можно. И он мне сказал: „Мам, сам экипировался“. Для меня, конечно, это было большим потрясением. <...> Я приняла это. Страшно безумно, страшно невозможно. Но я еще раз вам могу сказать: это его выбор, я им горжусь, я его люблю, я понимаю, что это его путь как человека», — рассказала Поплавская в программе «Новые русские сенсации».

В декабре сын артистки вернулся с фронта. По словам Яны Поплавской, он помогал раненым бойцам под Авдеевкой, а также был в Клещеевке. Младший сын актрисы Никита работает в благотворительном фонде матери.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Яна Поплавская

За что Поплавская критикует Пугачеву и Макаревича

Яна Поплавская считает предательством поступок артистов, которые уехали из России после начала спецоперации. Она уверена, что все переехавшие знаменитости пытались спасти свое материальное положение.

«Не о стране, не о людях, не об Украине вы думаете, а о том, как спасти свои деньги и где теперь брать GUCCI, Moet и хамон. Уезжайте себе по-тихому, не делайте из этого помпы. Пышных проводов вам не будет. А уж пышных встреч тем более — никто вас тут уже не ждет», — отметила она.

Актриса считает, что уехавшие из России народная артистка СССР Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным (внесен минюстом РФ в список иноагентов) и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен минюстом РФ в список иноагентов) ничего не сделали для своей родины, но позволяют себе критиковать соотечественников.

«Огромные животы, перешитые до неузнаваемости лиц. <...> Они не сделали ничего значимого для этой страны, для людей. Все в собственный карман, все для себя. Ни меценатства, ни значимых культурных программ и культурных инициатив», — уточнила Поплавская.

Как Поплавская относится к Урганту и Козловскому

Артистка критикует телеведущего Ивана Урганта и других его коллег за то, что после начала спецоперации они опубликовали в соцсетях черный квадрат. Она считает, что этот пост — показатель отсутствия собственного мнения.

Яну Поплавскую не устраивает, что не имеющие четкой позиции по спецоперации артисты, как Ургант, Ани Лорак и Даниил Козловский, пытаются вернуться в российский шоу-бизнес.

«Конечно, нам они и не были нужны, чтобы не портить праздник. Но тогда и не нужно заливать нам в уши про их преданность России, давать им работу на российском телевидении, втирать в сознание людей их имена и лица. Дайте дорогу истинным патриотам», — считает актриса.

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