«Триггер», молчание об СВО, Орбакайте: как живет актер Максим Матвеев

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Заслуженный артист России Максим Матвеев получил известность благодаря ролям в фильмах «Стиляги», «Анна Каренина» и «Триггер». Как сейчас складывается его карьера, что известно о личной жизни?

Чем сейчас занимается Максим Матвеев

Максим Матвеев прошлом году покинул Московский театр Олега Табакова. По словам артиста, его увольнение было связано с желанием больше времени проводить с семьей, а репетиции требовали слишком много сил и регулярных поездок из Петербурга в столицу.

Сейчас актер сосредоточен исключительно на съемках в кино. В 2023 году с ним вышли ленты «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» и фильм «Триггер». За игру в последней картине Максим Матвеев получил Национальную телевизионную премию ТЭФИ в номинации «Лучший актер драматического сериала».

Вдобавок артист снялся в новогодней музыкальной кинофантазии «Я тебя люблю — Je t’aime», где его коллегой по съемочной площадке стала певица Кристина Орбакайте. Она в кадре исполнит свои песни на французском языке.

Как Максим Матвеев относится к спецоперации

Максим Матвеев после начала спецоперации не говорил публично о своей позиции. При этом его супруга актриса Елизавета Боярская опубликовала в социальных сетях изображение голубя мира и рассказала, что ей «больно и страшно» из-за происходящего.

Также Матвеев в интервью Надежде Стрелец признал, что у него разные политические взгляды с тестем — актером Михаилом Боярским, который поддерживает СВО. По словам артиста, разные позиции никак не влияют на отношения внутри их семьи.

«Я убежден, что семья не место для подобного рода соприкосновений. Семья — это то пространство, куда не должны входить подобного рода столкновения взглядов. Человек в течении жизни очень часто меняет свои взгляды, поэтому развешивать какие-то ярлыки — я в этом смысле привык быть наблюдателем. Поэтому нет в нашей семье такой категории взаимоотношений», — уточнил он.

Что известно о личной жизни Максима Матвеева

Первой супругой Максима Матвеева была актриса латвийского происхождения Яна Сексте. Они развелись в 2009 году. Артист сумел сохранить с бывшей супругой хорошие отношения и после развода неоднократно играл вместе с ней в спектаклях.

В 2010 году Матвеев женился на Елизавете Боярской. Пара познакомились на пробах фильма «Не скажу», артистка признавалась, что влюбилась в будущего мужа с первого взгляда.

«Встреча была не такой запоминающейся, как у нее. Она описывала мне те же впечатления, а я просто пришел на пробы и сделал все, чтобы эти пробы пройти, а она была моей партнершей. Даже после этого мы долгое время не пересекались. Мне нужно пройти долгий путь, чтобы такое почувствовать», — рассказал актер.

Актер на момент встречи с Боярской был женат. Позднее у них завязался роман, а в 2010 году они сыграли свадьбу. По словам актера, они отправились в ЗАГС сразу, как только нашлась свободная дата в их графиках.

Артисты воспитывают двух сыновей — Андрея и Григория. Старший наследник проявляет интерес к актерскому мастерству и в 11-летнем возрасте озвучил мультфильм «Три кота».

Матвеев и Боярская длительное время жили на два города, он — в Москве, она — в Санкт-Петербурге. Однако в 2019 году они окончательно обосновались в Северной столице. Актер признался, что принял это решение, поскольку хотел участвовать в воспитании детей.

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