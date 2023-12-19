Надежда на Зеленского, Comedy Club, Театр Чехова: куда пропал Семен Альтов

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Семен Альтов

Заслуженный деятель искусств России Семен Альтов стоял у истоков юмористической передачи «Вокруг смеха» и является автором последнего спектакля Аркадия Райкина «Мир дому твоему». Чем сейчас занимается писатель-сатирик?

Чем сейчас занимается Семен Альтов

Семен Альтов сотрудничает с Театром Антона Чехова в Москве, где состоялась премьера спектакля «Не понравится — уйду!» по его пьесе. В постановке участвуют три артиста, которые отыгрывают восемь персонажей: маму играет актриса Ольга Волкова, роль Вениамина исполняет актер Виктор Логинов, а пять невест играет ведущая Алла Довлатова.

«Они меня позвали. Мне и самому было интересно. Не скажу, что тут были какие-то уж прямо меркантильные интересы — ставка драматурга и так далее. Просто на старости лет хочу поупражнять мозг в этом направлении», — рассказал Альтов «Профилю».

Сатирик планирует и дальше работать с театром, однако признается, что в свои 78 лет не знает, как долго сможет заниматься любимым делом.

Семен Альтов также выступает со своей юмористической программой. В основном он дает концерты в Санкт-Петербурге, где проживает. Вдобавок он возглавляет попечительский совет Дворца искусств Ленинградской области.

Как Семен Альтов относится к современным комикам

Семен Альтов не является поклонником современного юмора, однако иногда просматривает выступления комиков, в том числе из программы Comedy Club.

«Могу сказать, что Гарик Бульдог Харламов комик от бога, это не обсуждается. Что касается стендаперов, то их стало гораздо больше, чем было нас, поэтому там разные артисты. Есть талантливые ребята и девушки, хотя иногда неловко смотреть женский стендап», — уточнил он.

Фото: Руслан Шамуков/ИТАР-ТАСС Александр Друзь, Дмитрий Шагин, Сергей Прохоров и Семен Альтов

Сатирик с сожалением отметил, что большинство шуток сегодня строятся на темах «ниже пояса», а также с использованием мата. По мнению Семена Альтова, артисты должны ставить себе ограничения.

Что Альтов говорил о Владимире Зеленском

Семен Альтов познакомился с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот был начинающим артистом. Сатирик в ходе выступления на Петербургском книжном салоне признался, что в начале политической карьеры юмориста надеялся, что ему удастся справиться с ситуацией в стране.

«Я был уже достаточно известный и выступал в Киеве. И меня пригласили в ресторан двое неизвестных мне молодых людей с телеканала „1+1“. Это были Владимир Зеленский и Александр Роднянский (признан в РФ иноагентом). Мы хорошо посидели, выпили. Очень остроумные оказались ребята. И вот так... У меня такое ощущение, что Зеленский искренне пошел на этот шаг. И если удастся хоть как-то погасить то, что там происходит, то честь ему и хвала», — отметил писатель.

Чем известен Семен Альтов

Творческий путь Семена Альтова начался в 1971 году, когда его короткие сатирические рассказы и афоризмы были напечатаны в «Литературной газете», в разделе «12 стульев». В 80-е Альтов и еще несколько юмористов создали эстрадную программу «Шоу 01» с которой гастролировали по Советскому Союзу.

В 1996 году Альтов выступил автором сценария сериала «Недотепы», вышедшего на канале НТВ. Сатирик писал номера для таких известных артистов, как Геннадий Хазанов, Владимир Винокур, Клара Новикова, Ефим Шифрин и других.

Семен Альтов женат на дирижере Ларисе Альтовой. Они воспитали сына Петра. Наследник является предпринимателем.

«Мы вместе уже более 50 лет, и, конечно, как и у всех пар, у нас были проблемы, но благодаря терпению и чувству юмора мы все преодолели и до сих пор любим друг друга», — делился Альтов в интервью газете «Петербургский дневник».

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