Украина, «Мажор», одиночество: как сейчас живет актер Дмитрий Шевченко

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Дмитрий Шевченко

Актер украинского происхождения Дмитрий Шевченко прославился благодаря ролям в лентах «День рождения буржуя», «Бой с тенью» и «Мажор». Как сейчас складывается карьера артиста, что известно о его личной жизни?

Чем сейчас занимается Дмитрий Шевченко

Дмитрий Шевченко продолжает свою актерскую карьеру. В текущем году с ним вышел сериал «Теория больших денег». Также артист задействован в съемках детективной ленты «Империя зла».

По словам артиста, он берется только за те работы, где его устраивает не только сценарий, но и рабочая команда, чтобы не было стыдно за результат.

«Ни разу не платили столько, чтобы перебило стыд. Иногда думаю: за гонорар, обеспечивающий старость, снялся бы в чем угодно. Но слава богу, пока не предложили», — рассказал он 7days.ru.

Как Дмитрий Шевченко связан с Украиной

Актер родился на Украине. После развода родителей он с матерью обосновался в Одессе, где прожил до 1986 года. Он учился в местном политехническом институте на инженера и состоял в первой команде «Одесские джентльмены» КВН.

Шевченко переехал в Россию, когда решил поступать в театральный институт в Санкт-Петербурге, его родители остались на Украине.

«Родители расстались, когда мне было четыре года. Хотя папа остался в Харькове, а мы с мамой и дедушкой переехали в Одессу, развода я не заметил. Каникулы проводил у папы и харьковской бабушки. <...> Общение с отцом прервалось само собой, когда я уехал в Ленинград и поступил в театральный. Не ссорились, никаких претензий друг к другу не имеем», — уточнил артист.

Шевченко признался, что за долгие годы настолько отдалился от отца, что сегодня у него нет желания с ним созваниваться. При этом мать он регулярно навещал.

Артист в начале нулевых работал телеведущим на украинском телеканале «1+1», где вел передачу «Медовый месяц».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Дмитрий Шевченко

Что известно о личной жизни Шевченко

Дмитрий Шевченко первый раз женился на соотечественнице Александре. Они познакомились в Одессе, а позднее вместе переехали в Санкт-Петербурге. Супруга артиста танцевала в кабаре «Тройка», что стало поводом для ревности.

«В разрыве полностью моя вина. Это первый опыт длительных отношений, взрослой любви. Причина... Моя немыслимая ревность на фоне заниженной самооценки», — заявил актер.

Позднее артист состоял в отношениях с актрисой Марией Шалаевой. В 2005 году у пары родился сын Нестор, однако сейчас они практически не общаются. Дмитрий Шевченко признается, что несколько раз собирался сделать предложение руки и сердца своим возлюбленным, но отношения заканчивались до этого.

«Одиночество — плата за свободу, которая помогла достичь цели. Я не женат, потому что всегда боялся брать ответственность за чужую жизнь. А как иначе, если положение актера шаткое и нестабильное?» — пояснил артист.

Чем известен Дмитрий Шевченко

Дмитрий Шевченко дебютировал в кино и театре во время учебы в театральном вузе в Санкт-Петербурге. В 1989 году он снялся в картине «Двадцать минут с ангелом» и начал выступать на сцене Александринского театра, где служил до 1997 года, пока не решил переехать в Москву.

В столице он получил контракт на съемки в фильмах «Му-Му» и сериал «День рождения Буржуя». Последний принес ему узнаваемость среди зрителей и режиссеров.

Наиболее известными кинематографическими работами актера стали российские и украинские фильмы «Маша», «Бой с тенью 1,2,3», «Казароза», «Связь», «Двенадцать стульев», «Бедная Настя», «Мажор» и другие.

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