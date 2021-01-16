Муж Боярской рассказал, как расправился с хейтерами

https://static.news.ru/photo/674f2314-58d6-11eb-8e36-fa163e074e61_660.jpg Максим Матвеев Фото: maxim_matveev_/instagram.com

Актёр Максим Матвеев, ставший объектом травли из-за своих недавних постов в соцсети, рассказал, как он поступил с хейтерами.

Недоброжелатели, которых муж актрисы Елизаветы Боярской называет «моралистами», обозлились на него из-за последних фото в Instagram. На одном из них он предстал с розовыми волосами, на другом — с обнажённым торсом.

Матвеева возмутили попытки незнакомых людей поучать его жизни. Он уверен, что комментарии нетолерантного содержания в основном оставляют люди, которых недолюбили в детстве. Такой ребёнок, став взрослым, включает, по словам актёра, «режим агрессии» ко всему, что не укладывается в его шаблоны.

Особо ярые «учителя» отправились в бан. Остальным хочу сказать: вы стремитесь «заявить» о себе, учить жизни других, потому что вам дико страшно обратить внимание на самих себя и начать воспитывать самих себя, — написал артист в соцсети.

Ранее российский шоумен Михаил Галустян опубликовал в Сети новое фото. Артист показал, как выглядит в последнее время — изрядно располневшим. Подписчики с юмором отнеслись к свежему снимку кумира. В комментариях поклонники начали шутить, называя Михаила «квадратом», похожим на главу Чечни Рамзана Кадырова. Некоторые предположили, что Галустян «заразился» от Гарика Харламова. Последнего коллеги по цеху также иногда упрекали за физическую форму, писал NEWS.ru.