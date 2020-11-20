Дочь Боярского призналась, что мечтает стать домохозяйкой

https://static.news.ru/photo/b1f7343c-2bb9-11eb-8d23-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Боярская Фото: lizavetabo/instagram.com

Елизавета Боярская призналась, что была бы счастлива быть просто домохозяйкой, заниматься домом и детьми. Об этом всегда мечтал её звёздный отец Михаил Боярский, всегда повторявший, что предназначение женщины — семья, а не карьера.

Об этом Боярская рассказала в интервью для YuoTube-канала Meduza.

Если представить, что я вообще не работаю, а мой муж Максим целыми днями снимается, была бы очень счастлива. Ему интересно, он наслаждается ролями, новыми возможностями, а я занимаюсь детьми. Я сто процентов согласна на такую участь,— сказала актриса.

На самом деле в жизни Боярской сейчас всё наоборот. Её муж Максим Матвеев сейчас ушёл из театра и посвятил себя кино, она же хочет больше посвящать себя театру. Актриса рассказала, что теперь её ролей в кино будет мало, но зато её можно будет увидеть на сцене Малого драмтеатра на улице Рубинштейна.

К слову, Михаил Боярский, оценивая творчество дочери, говорил, что не гордится ни одной её ролью в кино.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Галустян, Гарик Харламов и Сергей Светлаков являются хорошими юмористами, но до уровня кинематографа они «не созрели». Такое мнение высказал актёр Михаил Боярский. При этом он подчеркнул, что также разделяет юмористов.