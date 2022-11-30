Сын Яны Поплавской стал участником СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Поплавская

Сын Яны Поплавской Клим стал участником спецоперации на Украине и записал для знаменитой матери видео с передовой. Получивший режиссерское образование 37-летний мужчина, проходил боевую подготовку в Чечне. Видео актриса опубликовала в своем блоге.

Мамуль, мы тут с Женей Лисицыным имеем честь завтракать. Все, кто тебе там в комментариях пишет, мол, я на фоне хромакея, могут посмотреть. Мы сейчас на утреннее автопати едем. Поэтому всем вам здоровья! Я тебя люблю, мамуль! С Богом! — сообщил Клим Поплавский, передав привет и от военкора Лисицына.

Актриса прокомментировала видео, написав, что сын присылает ей страшные кадры разрушенных городов.

Когда же это закончится? Киев сам не остановится, будет воевать до последнего украинца, до последнего кирпичика, пока не останется ровное поле и выжженная земля, — написала Поплавская, пожелав бойцам остановить украинского лидера Владимира Зеленского до тех пор, пока не произойдет полная разруха, и вернуться домой с победой.

Клим Поплавский женат, у него растет сын. Его мать активно помогает российским бойцам, передавая спальные мешки, термобелье, носки, дождевики.

Я очень хочу, я молюсь, чтобы каждый из них после победы вернулся домой, к своим женам и детям. Мы с вами — единый фронт, который делает все, чтобы была победа, — считает актриса.

Подписчики Поплавской поддержали ее, пожелав терпения. «Отличного парня ты воспитала своим трудом, своим примером», «Яна, мой муж тоже там. Бойцы мотивированы», «Яна, вы достойная мама! Буду молиться за наших ребят!», пишут в комментариях пользователи.

Ранее Яна Поплавская жёстко прошлась по язвительным высказываниям Максима Галкина на концертах в Израиле о российских политиках. Актриса считает, что шоумен идёт на охаивание и громкие заявления в адрес россиян только ради личной выгоды.