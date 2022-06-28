«Пародирует тех, кому страстно служил»: Поплавская оценила концерты Галкина Поплавская жёстко высказалась об израильских пародиях Галкина на российских политиков

Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Максим Галкин

Яна Поплавская жёстко прошлась по язвительным высказываниям Максима Галкина на концертах в Израиле о российских политиках. Актриса считает, что шоумен идёт на охаивание и громкие заявления в адрес россиян только ради личной выгоды, о чём она написала в своём Telegram-канале.

Мне кажется странным, что человек так яростно, с ненавистью и вовсе не талантливо пародирует персон, которым подобострастно служил и невероятно был счастлив, что попал в круг избранных, — поделилась своим мнением Поплавская.

Актриса попыталась объяснить, почему так поступает обретший славу в России юморист и пришла к выводу о его беспринципности, что высказала в довольно резкой форме.

Почему? У меня лично ответа пока нет! Принципы? Они не появляются вдруг из ниоткуда! Как на два стула ни садись, яйца между ними будут болтаться. Сейчас их, видимо, защемило! — резюмировала Поплавская.

Ранее блогер Гаспар Авакян обвинил Максима Галкина в распространении фейков о действиях Вооружённых сил РФ на Украине. Он попросил полицию проверить слова артиста о попадании «российских крылатых ракет в жилой дом в Одессе», прозвучавшие в видео, которое было опубликовано 24 апреля в соцсетях.