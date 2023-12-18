Здоровье Заворотнюк, слова об СВО, театр: как сейчас живет Нонна Гришаева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нонна Гришаева

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева известна благодаря ролям в комедиях «День выборов», «День радио» и «О чем говорят мужчины». Чем сейчас занимается актриса, что известно о ее личной жизни?

Чем сейчас занимается Нонна Гришаева

Нонна Гришаева с 2014 года остается художественным руководителем Московского государственного театра РОСТА в Царицыно. Артистка активно участвует в театральной деятельности и задействована в спектаклях «Леди Совершенство», «Про мою маму и про меня» и «Чайка». Также актриса играет в постановках других столичных культурных учреждений.

Помимо работы в театре Нонна Гришаева продолжает сниматься в российском кинематографе. В 2023 году с ней вышли сериалы «Отмороженные», «Наследство» и «Папины дочки. Новое». Также она приняла участие в новом телевизионном скетч-шоу «Истории большой страны» и в съемках «Голубого огонька — 2024».

Артистка с 2019 года занимается преподавательством, она является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства (ГИТИС).

«На их дипломные спектакли не достать билеты. Ко мне во время спектакля „Бесы“ как-то раз подошел зритель и сказал: „Вы знаете, ваши студенты такие крутые! „Гришаевцы“ — это знак качества. Если ты идешь на спектакль к „гришаевцам“, ты знаешь, что это совершенно точно будет хороший спектакль“», — поделилась Гришаева с «Газетой.Ru».

Что сказала Нонна Гришаева о спецоперации

Нонна Гришаева родилась в Одессе, а затем переехала в Москву, когда распался СССР. После начала спецоперации она опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала, что ощущает себя «маленькой девочкой», которую в зале суда спрашивают, хочет она жить с папой или мамой.

Актриса попросила от общественности не просить ее сделать выбор, поскольку она любит каждую сторону. Нонна Гришаева считала, что лучший выход из ситуации — сесть за стол переговоров.

В интервью журналу «Москвич Mag» в октябре текущего года актриса назвала Одессу лучшим местом в мире и отметила, что ее переезд в Москву 30 лет назад был скорее вынужденным, так как на ее родине не было театрального вуза.

«Для меня Одесса — это самое прекрасное место в мире, откуда я не собиралась никуда уезжать. Я просто хотела учиться в театральном вузе. Поэтому мне просто пришлось уехать в Москву. Но я рассчитывала отучиться и вернуться в родной город. Просто жизнь сложилась иначе. <...> Затянула меня Москва», — отметила Гришаева.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Нонна Гришаева

Что Нонна Гришаева говорила об Анастасии Заворотнюк

Нонна Гришаева и актриса Анастасия Заворотнюк познакомились на съемках сериала «Моя прекрасная няня». После того как стало известно об онкологическом заболевании у артистки, Гришаева опубликовала пост о коллеге в социальных сетях.

«Ты снилась мне сегодня. Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани. Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов. Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой все хорошо и ты прекрасно выглядишь. Молюсь за тебя», — написала Нонна Гришаева.

Позднее она также выразила сочувствие родным Заворотнюк, которым приходится справляться с повышенным вниманием прессы.

«Я безумно сочувствую Насте Заворотнюк, ее родным и близким, потому что, не дай Бог, с нами что-то случается, и получается, что нам нужно бежать из страны, потому что любая медсестра тебя сфотографировала, и это кошмар и ужас», — отметила актриса.

Что известно о личной жизни Нонны Гришаевой

Нонна Гришаева впервые вышла замуж за актера и музыканта Антона Дерова. В 1996 году у них родилась дочь Анастасия. Этот брак продлился семь лет и распался из-за пристрастия артиста к алкоголю.

Вторым супругом актрисы стал актер Александр Нестеров. Они поженились в 2006 году и до сих пор вместе. Пара воспитывает общего сына Илью.

Старшая дочь артистки окончила факультет графики и иллюстрации в Англии. Сейчас она работает в рекламной компании, а также является художником по костюмам в Московском государственном театре РОСТА. Сын увлекается написанием текстов для рэп-композиций.

«Два года назад он окончил музыкальную школу по классу саксофона, а полгода назад увлекся игрой на гитаре. Даже попросил педагога ему нанять. Он сейчас берет частные уроки, выступает на концертах», — поделилась Гришаева.

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