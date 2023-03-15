Продюсер раскрыл суммы гонораров известных российских актеров Продюсер Морозов назвал Меньшикова самым дорогим актером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Меньшиков

Известные актеры России могут получать гонорары свыше миллиона рублей, но самую большую сумму за один съемочный день получает Олег Меньшиков, рассказал продюсер Евгений Морозов. В беседе с KP.RU он отметил, что за 12-часовую смену артист зарабатывает $100 тысяч, что эквивалентно 7,5 млн рублей. Такие гонорары связаны с тем, что режиссеры стремятся снимать в фильмах популярных актеров, чтобы заработать как можно больше с проката кинокартины.

Режиссеры заинтересованы в раскрученных лицах, от этого напрямую зависит успех кино или сериала. Давно известно: неважно, хороший сценарий или плохой, в итоге победит тот, у которого в титрах будут стоять звездные имена, — пояснил продюсер.

Продюсер отметил, что большие гонорары получают Дмитрий Нагиев, который зарабатывает 1,5 млн рублей за смену, и Сергей Бурунов, который получает 1,2 млн рублей за один съемочный день. При этом Бурунов на данный момент является самым кассовым актером, на все фильмы с которым зрители готовы покупать билеты.

Промоутер Алина Красная отметила, что сейчас актеры кино действительно могут зарабатывать большие гонорары. Так, Данила Козловский обойдется режиссерам дороже одного миллиона рублей за смену.

Гонорары у киноактеров сейчас приличные. Например, Алексей Серебряков получает за смену (12-часовой рабочий день) около 700 тысяч рублей, — рассказала Красная.

Ранее стало известно, что певица Бейонсе получила $35 млн за свое первое шоу спустя четыре года перерыва. Она дала концерт в Atlantis The Royal в Дубае.